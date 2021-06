A tempestade tropical Claudette aproximava-se esta segunda-feira de manhã da costa leste dos EUA, depois de 13 pessoas morrerem no Alabama devido aos efeitos da intempérie.

Inicialmente, as autoridades tinham anunciado a morte de 10 pessoas, incluindo nove crianças, mas atualizaram os dados para 13 vítimas mortais, incluindo oito crianças, por causa do despiste de uma carrinha de um lar para jovens maltratadas ou negligenciadas. O veículo incendiou-se no acidente, numa autoestrada a cerca de 50 quilómetros de Montgomery, no estado de Alabama.

Além das oito crianças, o acidente também tirou a vida de duas outras pessoas e fez vários feridos que estavam em outros veículos. Além disso, um homem de 24 anos e uma criança de 3 também foram mortos no sábado, quando uma árvore caiu na sua casa, nos arredores de Tuscaloosa, segundo as autoridades locais. Há ainda uma busca em curso por um homem que teria caído à água durante uma enchente em Birmingham.

Na manhã desta segunda-feira, a Claudette recuperou o estatuto de tempestade tropical e atingiu ventos máximos de 65 quilómetros por hora, disse o Centro Nacional de Furacões, num um comunicado.

Terceira tempestade tropical do ano no Atlântico e a primeira a tocar o territorio norte-americano, a Claudette localiza-se a 50 quilómetros o sul de Norfolk, na Virgínia, e move-se para leste-nordeste, a 45 quilómetros por hora, disseram os meteorologistas.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A tempestade deve mover-se para o oceano Atlântico nas próximas horas e, em seguida, deve chegar ao sul da Nova Escócia, na terça-feira. Um alerta de tempestade tropical estava em vigor de Cape Fear, na Carolina do Norte.