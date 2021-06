(Em atualização)

Depois de António Oliveira ter anunciado a desistência da candidatura pelo PSD à Câmara Municipal de Gaia, com fortes críticas, a Concelhia do PSD, liderada por Cancela Moura, já reagiu e afirma que não se trata de uma desistência “mas sim falta de comparência”, argumentando que o antigo selecionador nacional reuniu uma única vez com a concelhia do PSD e que “nunca reuniu com a concelhia do CDS, nem conhece qualquer dirigente do PPM”.

Em conferência de imprensa, a Concelhia do PSD não poupou nas críticas a António Oliveira. “O putativo ex-candidato foi vítima da sua própria narrativa”.

Cancela Moura vai mais longe e afirma: “Ao contrário do que afirma o ex-candidato, quem foi vítima de pressões, intimidações e ameaças fomos nós“, afirmando que “da única vez que reuniu com a Concelhia do PSD, perante uma plateia de gente que não conhecia, os distratou, provocou e insultou de forma gratuita”.

Segundo a concelhia do PSD, Rui Rio foi apanhado de surpresa com esta decisão, não tendo sido comunicada qualquer decisão oficial. “Ainda na sexta-feira passada, de forma premeditada, ao mesmo tempo que prometia pessoalmente a Rui Rio ponderar as condições para continuar como candidato promovia, sem aviso prévio, a divulgação de uma carta aberta, à comunicação social, para dar o dito pelo não dito”, explica Cancela Moura.

“Um ex-candidato que nem na hora de abandonar teve a coragem de assinar a sua própria resignação”, afirmou ainda, acrescentando: “Desistir foi o melhor que poderia ter feito a Gaia. A vergonha seria maior se, depois de formalmente apresentado, desistisse à primeira contrariedade”.

Na sexta-feira passada, António Oliveira anunciou a desistência da candidatura pelo PSD à Câmara Municipal de Gaia. O antigo selecionador da seleção nacional de futebol tinha sido uma escolha pessoal de Rui Rio, mas acabou por desistir da candidatura, em choque frontal com José Cancela Moura, líder da concelhia do PSD/Gaia. Rui Rio e a direção do PSD foram apanhados de surpresa.

Numa carta aberta, António Oliveira diz que foi “sujeito a pressões, intimidações e ameaças” e que decidiu sair “para não transigir” na sua “dignidade”, alertando, no entanto, que o atual líder do PSD “não tem culpa do que se passou”. “Isto não é uma desistência. Isto é uma questão de higiene”, explicou.

No sábado, a Concelhia do PSD de Vila Nova de Gaia já tinha reagido à decisão de António Oliveira e acusou o antigo selecionador nacional de “nunca” ter apresentado “uma ideia e um projeto”. “Durante três meses, António Oliveira reuniu uma única vez com os candidatos às juntas de freguesia, nunca apresentou uma ideia, quanto mais um projeto, nunca deu a cara e adiou por três vezes a apresentação pública. Infelizmente, nada aconteceu”, referiu em comunicado o líder da Concelhia.

Até agora tinham sido oficializadas à Câmara de Vila Nova de Gaia as candidaturas do antigo selecionador nacional António Oliveira (PSD), da deputada à Assembleia da República Diana Ferreira (CDU), do engenheiro civil Renato Soeiro (BE), e a do gestor Alcides Couto (Chega).