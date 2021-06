Muito se especulava sobre a presença da rainha nas icónicas corridas de cavalos de Ascot deste ano, depois de ter falhado presença no ano passado devido à pandemia. Ao contrário do que é habitual, a monarca acabou por não comparecer a todos os dias do evento, mas acabou por pisar os relvados no sábado, dia 19, o último dia de Ascot. Vestida em verde água, irrepreensível e elegante, com colar de pérolas e um chapéu marcante — como manda a tradição — com flores vermelhas e rosa espampanantes.

Foram 68 anos consecutivos sem falhar um único evento em Ascot, um ciclo interrompido apenas em 2020 pela pandemia que obrigou o evento a realizar-se digitalmente apenas e, por sua vez, obrigou a rainha a acompanhá-lo através de um ecrã do Castelo de Windsor. O regresso da monarca, que completou em abril 95 anos, era aguardado por todos, uma vez que diz ser o seu evento predileto muito por culpa da conhecida paixão da monarca por cavalos.

Isabel II, que este ano não chegou de carruagem puxada por cavalos e acompanhada de outros membros da família real, fez-se acompanhar, mais uma vez, pela sua dama de companhia Lady Susan Hussey. Ao longo do evento mostrou-se sorridente e sempre de olhar atento na corrida e em alguns dos cavalos que estavam no recinto, quase sempre acompanhada por John Warren, o seu gestor de corridas.

Falhou o dia de abertura de Ascot, contrariando todos os anos anteriores em que marcou presença no certame, devido a um encontro de Estado com o primeiro ministro australiano Scott Morrison. Nos dias anteriores, Isabel II fez-se representar por outros membros da família real britânica como é o caso dos seus filhos Carlos e a mulher Camilla, e também a princesa Ana. Também Zara e Mike Tindall e o príncipe Eduardo e a mulher Sophie passaram pelo recinto.

Em entrevista à ITV na passada semana, Camilla, a Duquesa da Cornualha, confirmou esta paixão equestre por parte da família real e sobretudo por parte de Isabel II. “Eu acho que esta é a paixão da rainha na sua vida, conseguimos ver o quanto ela adora, de facto. Ela consegue identificar cada cavalo que criou e que teve, desde sempre, ela não se esquece de nada”. Camilla afirmou ainda que a monarca tem um “conhecimento enciclopédico” no que toca a estes temas, dizendo ser “a maior especialista de todos os tempos”, com todas as respostas na ponta da língua.

Depois de um evento online em 2020, o deste ano apesar de se realizar com presença de público foi controlado e com lotação limitada, tendo os participantes sido obrigados a fornecer dados de contacto e um teste negativo à Covid-19. As máscaras foram acessório ilustre, mas que ainda assim não deixaram de fazer brilhar os icónicos e extravagantes chapéus de Ascot.