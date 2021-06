Festival Sónar chega a Lisboa em abril de 2022. "Será uma janela de Lisboa sobre o mundo e do mundo sobre Portugal"

Em declarações ao Observador, o fundador do Sónar Barcelona disse acreditar que Lisboa “é um sítio interessante para o Sónar estar” e que chega num “momento também ele muito interessante”. Lembrando que o Sónar “já aconteceu em muitos sítios diferentes, por volta de 25, e que em cada cidade procura-se algo diferente e um sabor local”, Enric Palau notou que “Lisboa tem tido esta mistura de culturas diferentes que se canaliza para a música que é feita e para as disciplinas artísticas”.

Entre a perspetiva de trazer o festival para Lisboa e este anúncio agora feito, passou-se perto de um ano, afirmou ainda Enric Palau, que agradeceu “o apoio do município e do ministério da Cultura” e que explicou parte do tempo decorrido com a necessidade de encontrar “os espaços certos para a programação noturna”.

Desde o início — em 1994 — que o Sónar tinha como objetivo estabelecer-se como uma plataforma internacional. Mesmo durante a pandemia foi natural para nós estarmos a falar com pessoas de muitos sítios diferentes, criar coisas, fazer coisas. A pandemia foi, para nós, um obstáculo longo e pesado mas temos estado a trabalhar da mesma forma”, referiu ainda Enric Palau.

Relativamente à importância do atual estado da música de dança feita em Portugal para a capacidade de Lisboa atrair um evento como o Sónar, Enric Palau apontou: “Em algumas cidades encontras música muito distintiva, única, mas que é difícil traduzir para um público mais vasto. O que Portugal e Lisboa podem trazer é um sabor musical específico, que resulta da mistura de influências musicais e geográficas que aqui acontecem — tanto tem ligações com ritmos africanos como com o que se está a passar em Londres, em Barcelona, em Miami ou em São Paulo”.

Um dos objetivos desta primeira edição será, revela Enric Palau, fazer “as pessoas descobrirem música nova, daqui e de muitos outros pontos do mundo”. Portanto, “o cartaz terá uma mistura de artistas nacionais e internacionais, acreditamos que teremos um bom cartaz e até com grandes artistas que nunca tocaram aqui”, vincou ainda. Mais novidades sobre a programação, só em setembro.

Ministra da Cultura: “Espero mesmo em 2022 estar aqui a dançar”

Quem também esteve presente na apresentação da expansão do festival para Lisboa foi a ministra da Cultura, Graça Fonseca, que começou por dizer ser “uma espécie de convidada na celebração”. É muito bom estar aqui, neste Hub Criativo do Beato, e voltar aqui em Lisboa numa iniciativa com a câmara, com a Startup Lisboa, com o turismo. É sempre bom para mim voltar a Lisboa”:

Só queria mesmo dar os parabéns. Primeiro, pela coragem, porque mantiveram os objetivos durante a pandemia. É preciso coragem para manter um projeto como este, um evento como este, depois destes últimos e muito difíceis meses, com alguma imprevisibilidade. Em nome do governo, estou muito feliz por terem mantido [o projeto]. Como dizia o João [Meneses] acho que é um sinal que aponta para o futuro e precisamos muito de sinais que nos apontem para o futuro”, disse ainda.

A ministra da Cultura defendeu ainda que “está tudo certo deste projeto”. De seguida, explicou porquê: “Desde logo, não tem fronteiras. É transdisciplinar, atravessa várias áreas da cultura, atravessa todas as areas artísticas. Está tudo certo por aí. Depois, não fica encerrado na cultura, mas junta-lhe ciência e tecnologia. E acima de tudo está tudo certo porque coloca o papel da cultura, da criatividade, da curiosidade como plataformas de transformação do mundo, de transformação da sociedade em que vivemos, da forma como nos relacionamos uns com os outros e com o ambiente”.