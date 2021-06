A task-force da vacinação previa que esta segunda-feira começassem a ser chamados utentes por ordem decrescente dos 39 aos 30 anos. Mas a velocidade de imunização que se alcançou permitiu que alguns centros de vacinação da região de Lisboa se estivesse já a vacinar utentes na faixa etária abaixo dos 40 anos há, pelo menos, uma semana. Fonte oficial da task-force garante ao Observador que a vacinação para pessoas com menos de 40 anos só tem início oficial esta segunda-feira e que esses casos deveriam ter sido comunicados antecipadamente.

Ao Observador, a mesma fonte confirma que “a partir do dia de hoje [segunda-feira]” os centros de saúde deviam começar também a convocar os utentes inscritos com menos de 40 anos, não estando previsto que tal acontecesse antes. Mas então qual o motivo para haver centros que vacinaram antecipadamente?

De acordo com os responsáveis dos centros de vacinação de Sintra, Oeiras, Amadora e Alcântara, começaram a ser convocados utentes entre os 35 e os 40 anos depois de se terem esgotado todos os inscritos com idade superior a 40 anos. “Já esgotámos todas as pessoas acima dos 40 anos, temos disponibilidade de vacinas, horária e de recursos. Começámos a convocar no dia 15 de junho”, explica ao Observador uma das responsáveis do ACES de Oeiras no centro de vacinação Carlos Queirós.

Em Sintra na mesma semana também começaram a ser chamadas pessoas acima dos 35 anos, tal como na Amadora e em Alcântara. Em todos os casos as pessoas selecionadas tinham entre 35 e 40 anos, garantem os responsáveis ao Observador.

Ainda assim, segundo fonte da task-force, para dar início à vacinação na faixa etária abaixo dos 40 anos antes da abertura oficial da faixa dos 30 aos 39 anos devia ter sido feito um pedido à task-force que está a liderar a vacinação no país.

“Hoje [segunda-feira] é a abertura oficial da faixa dos 30 aos 39 anos, porque já se atingiu os 40% da população dos 40 aos 49 anos com pelo menos uma dose”, explica fonte da task-force.

Ao Observador a mesma fonte admite que possa haver casos de centros que tenham começado “no fim de semana a vacinar abaixo dos 40 anos”, mas com uma antecedência maior “não era suposto que tivesse acontecido”. “Admito que possa ter havido alguns centros de vacinação a começar a vacinar abaixo dos 40, por exemplo, este fim de semana, antes disso não, teriam que falar connosco”, afirma.

O autoagendamento da vacina para maiores de 35 estava previsto arrancar esta segunda-feira, mas só irá abrir para maiores de 37 anos, segundo uma atualização feita pela task-force ao Observador. No entanto, à hora de publicação deste artigo, a plataforma de autoagendamento da Direção-Geral da Saúde ainda só permite a marcação da vacina para pessoas com mais de 40 anos.