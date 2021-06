Nas últimas 24 horas, mais 38 pessoas foram internadas com Covid-19. São agora 443. Isto significa que os internamentos estão acima da linha dos 400 pelo segundo dia consecutivo. Mas significa também que este é o valor mais alto de doentes internados desde 19 de abril. E ainda que esta segunda-feira foi registada a maior subida de doentes internados num só dia desde 8 de fevereiro. Já o número de doentes em cuidados intensivos mantêm-se nos 97.

Com 120,1 casos por 100 mil habitantes, na média dos últimos 14 dias, e um R(t) de 1,19, Portugal continental entra assim na zona vermelha da matriz de risco, segundo revela o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta segunda-feira. O continente está ligeiramente acima do limiar de 120 mil casos por 100 mil habitantes, na média a 14 dias.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Estes valores são menores quando se olha para o Portugal continental e ilhas: 119,3 casos por 100 mil habitantes, na média a 14 dias, e um R(t) de 1,18. É ainda assim uma subida face aos valores registados anteriormente: no balanço de sexta-feira, havia 100,2 casos por 100 mil habitantes, na média dos últimos 14 dias, e o índice de transmissibilidade estava nos 1,14 e a 1,15 só em Portugal continental.

Todas as mortes e mais de 64% dos casos são em Lisboa

Lisboa e Vale do Tejo regista todas as três mortes registadas nas últimas 24 horas e também mais de 64% dos casos detetados em todo o país: 484 das 765 novas infeções foram nesta região. Segue-se o Norte com mais 126 novos casos, o Algarve com mais 69, o Centro com mais 28 e o Alentejo com mais 23. Nas ilhas, os Açores têm mais 23 infeções e a Madeira mais três.

Os 765 novos casos representam uma descida que se verifica há três dias — mas que pode apenas se reflexo do fim de semana. Ainda assim, na segunda-feira anterior esse valor foi menor (625 novos casos) e menor ainda na anterior (388 novos casos).

Casos ativos acima dos 28 mil pelo segundo dia consecutivo — o que não acontecia desde final de março

Pelo segundo dia consecutivo, os casos ativos estão acima da linha dos 28 mil. Depois dos 28.287 do último balanço, o boletim da DGS desta segunda-feira dá conta de 28.657 pessoas infetadas em Portugal atualmente. É preciso recuar ao final de março para encontrar valores tão elevados. Só no dia 26 de março, quando havia 31.540 casos ativos, tinha sido registado um valor superior ao desta segunda-feira.

Com mais 393 pessoas recuperadas, Portugal ultrapassou a linha das 820 mil recuperações e tem agora 820.081 doentes recuperados.