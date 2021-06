Mário Centeno avisa que Portugal vai ter de “enfrentar a saída das moratórias” bancárias que foram concedidas para mitigar a crise. “Não podemos, nessa dimensão, ficar isolados da Europa. O resto da Europa já começou esse processo há algum tempo. Portugal também tem vindo a fazer, mas temos de preparar o momento pós-setembro, que marca o momento de saída das moratórias”, considera o governador do Banco de Portugal.

E ninguém pode ficar de fora. “Todos os setores económicos devem retomar o processo de redução do endividamento”, afirmou Mário Centeno na apresentação do relatório de Estabilidade Financeira, do Banco de Portugal, o primeiro de dois relatórios deste tipo que o supervisor entrega anualmente.

“Todos devem participar”, avisa Mário Centeno. “A resposta a crise envolveu estado, sociedades não financeiros, famílias e setor financeiro. Assim também deve ser na fase seguinte. Não é possível colocar todo o esforço do ajustamento apenas num destes setores“.

Mário Centeno indica que, “neste momento, face aos números mais altos que tivemos de adesão as moratórias, já observámos mais de 12% em crédito a empresas serem retirados de moratória. São 3 mil milhões de euros” a menos. E “no caso dos particulares, os números são maiores”, uma vez que “saíram de moratória quase 7 mil milhões de euros de empréstimos às famílias”. Estão em causa “32% das moratórias que existiam em setembro”.

Centeno avisa para retirada precipitada dos apoios estatais

Ainda assim, o Banco de Portugal considera, no relatório, que uma eventual retirada extemporânea das medidas de apoio “potencia a materialização do risco de crédito” — sobretudo porque Portugal ainda vive uma situação de endividamento elevado e de atividade ainda deprimida em alguns setores.

O relatório indica que até abril de 2021, “12,1% dos empréstimos a particulares estavam em moratória, o que correspondia a 15,1 mil milhões de euros, 88% dos quais em empréstimos à habitação”.

O fim da moratória pública, previsto para setembro de 2021 (mas entretanto adiado, com condições, no parlamento), “irá implicar a reposição do serviço de dívida dos particulares, sendo de esperar a materialização de incumprimento por parte de alguns mutuários, designadamente os que tenham tido quebras significativas no seu rendimento”.

