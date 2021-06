A Lexus decidiu modernizar a sua gama, no que respeita ao SUV do segmento D, com 4,66 metros de comprimento. O objectivo é substituir o modelo do mesmo nome, que surgiu originalmente em 2014, com o novo NX a ser concebido sobre uma nova plataforma, a GA-K, exactamente a mesma que serve o Toyota RAV-4.

Além da nova arquitectura, que permite ao NX passar a oferecer uma versão híbrida plug-in (PHEV), o SUV japonês distingue-se por possuir uma carroçaria atraente, com as linhas vincadas e volumosas que caracterizam o construtor de luxo do grupo Toyota. A nova GA-K torna ainda possível recorrer a materiais mais leves na produção do chassi, do alumínio ao aço de alta resistência, o que incrementa a robustez e reduz o peso, oferecendo simultaneamente vias mais largas à frente e atrás, o que se espera que venha a reflectir-se positivamente no comportamento.

Mais conforto e conectividade

Por dentro, as palavras de ordem são confortável e conectável, com a Lexus a anunciar melhores materiais e mais requinte para quem se senta a bordo, onde surge um novo ecrã central de maiores dimensões. O condutor tem ainda à sua disposição um head-up display, que projecta num pequeno vidro escamoteável algumas informações das mais prementes, além de uma app da marca que torna possível realizar algumas funções à distância.

No capítulo das ajudas ao condutor, o Lexus NX passa a oferecer um Safety System+ mais desenvolvido, em que o cruise control adaptativo, com detecção de veículos, ciclistas e peões, é complementado com um sistema de lane centering. O NX passa ainda a usufruir de um sistema de parqueamento automático, com função memória.

Finalmente um PHEV

Para o novo SUV da Lexus, a marca vai oferecer quatro motores, dos quais apenas dois têm interesse para o mercado europeu, mais sensível aos consumos e emissões. Se os NX 250 (com 199 cv) e NX 350 (279 cv), com os seus motores não electrificados, dificilmente circularão entre nós, os que revelam maior potencial comercial são o 4 cilindros atmosférico com 2,5 litros, que está ao serviço do NX 350h, o híbrido da família, e o NX 450h+, o PHEV da gama, que finalmente passa a estar disponível.

O NX 350h é um híbrido convencional, que as marcas do grupo Toyota teimam em classificar como self charging, que obviamente não é. É, contudo, uma excelente proposta que consegue consumos relativamente reduzidos, graças a um motor a gasolina que é atmosférico e que funciona segundo o ciclo Atkinson para se tornar mais eficiente.

De acordo com a Lexus, o NX 350h fornece no NX um total de 242 cv, ou seja, mais 22% do que anteriormente, sendo que 190 cv (e 239 Nm) são assegurados pelo motor principal a gasolina. A este motor de combustão a Lexus alia um motor eléctrico com 182 cv e 270 Nm, alimentado por uma pequena bateria que é recarregada pelo motor de combustão, ou durante as travagens ou desacelerações.

A grande novidade é a versão NX 450h+, o novo PHEV da Lexus, que usufrui de um total de 306 cv, o que lhe permite ir de 0-100 km/h em 6 segundos. O motor principal a gasolina é o mesmo do NX 350h, mas aqui com apenas 185 cv e 227 Nm, unidade que é reforçada por um motor eléctrico com 182 cv e 270 Nm integrado na caixa de velocidades. É esta unidade que não só ajuda o motor a gasolina nas acelerações, como fornece a maioria da potência necessária para o Lexus NX se deslocar em modo 100% eléctrico, o que é capaz de fazer durante 63 km. Nestas condições, o NX conta ainda com um segundo motor eléctrico, este somente com 54 cv e 121 Nm, que surge instalado no eixo traseiro, não só ajudando o novo eléctrico, como garantindo a tracção integral quando se enfrenta pisos mais escorregadios. A alimentar os dois motores eléctricos está uma bateria com 18,1 kWh de capacidade, que se pode recarregar a 6,6 kW.

O início da produção do Lexus NX arranca no Outono, devendo chegar ao nosso país pouco depois, por valores que ainda não foram anunciados. A marca aproveitou ainda para informar que se prepara para introduzir no mercado 10 novos modelos, entre híbridos, híbridos plug-in e eléctricos a bateria (o primeiro surgirá em 2022), de forma a assegurar que, a partir de 2025, todos os Lexus serão electrificados ou eléctricos.