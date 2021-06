Todos sobem nas intenções de voto menos o PS que caiu 3,3 pontos percentuais no último mês. Este é o resultado do barómetro de junho da Intercampus, realizado para o Negócios e o CM/CMTV que é publicado esta segunda-feira nas edições dos respetivos jornais. O PSD surge com uma recuperação de quatro pontos da distância do PS face ao estudo feito no mês passado.

Este barómetro resulta de um trabalho feito entre 8 e 16 de junho de 2021, ou seja, já reflete o impacto do aumento do número de casos de Covid-19 que se tem verificado na região de Lisboa.

No arranque deste mês o PS de António Costa apresenta, assim, 34,6%, das intenções de voto, face aos 37,9% de maio — mais baixo do que isto só em março de 2020, em pleno confinamento geral, quando o PS colhia apenas 31,4% nas intenções de voto. Isto enquanto o PSD de Rui Rio recuperou do mínimo de 21,7% e está agora nos 22,4%. A distância entre os dois partidos, que era de 16,2 pontos percentuais em maio, é agora de 12,2 pontos.

O estudo da Intercampus mostra uma subida das intenções de voto na direita que soma hoje 42%, contra os 50,1% à esquerda. O Iniciativa Liberal passa dos 4,2% para os 6,4% e o Chega ultrapassa os 10%, com uma subida de 1,8 pontos no último mês, mantendo-se como terceira força política à frente dos partidos de esquerda — que também revelam subidas ligeiras face a maio.

O barómetro avalia ainda o nível de popularidade do Governo (e não só) onde se regista a descida da avaliação do primeiro-ministro, para 3,1 (numa escala de 1 a 5). Eduardo Cabrita é considerado o pior ministro por 30,6% dos inquiridos, face aos 27% de maio.