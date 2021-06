A Revolut, uma empresa britânica de serviços de pagamentos, divulgou esta segunda-feira os resultados financeiros de 2020. Segundo o banco digital, as “receitas ajustadas” subiram 57% de 166 milhões de libras (cerca de 193 milhões de euros) em 2019 para 261 milhões em 2020 (cerca de 304 milhões de euros), tendo o lucro bruto “triplicado”, e os clientes de retalho “dispararam” em 45%, de 10 milhões para 14,5 milhões.

De acordo com o relatório anual divulgado, o banco digital refere que continua a angariar cada vez mais empresas através do serviço “Revolut Business”, tendo atingido o meio milhão deste tipo de clientes “apesar da decisão de renunciar aos gastos com marketing durante a pandemia”. A empresa justifica este “forte crescimento no número de clientes pessoais e empresariais” devido à “maior diversidade da oferta e o interesse dos clientes na gestão da vida financeira através de uma plataforma digital”.

Quanto aos resultados divulgados esta segunda-feira, a Revolut menciona ainda que “esta combinação de crescimento de receita e melhoria das margens brutas reduziu as perdas operacionais, ajustadas trimestralmente, em 90%“. Em número mais específicos, isto significa que o banco digital passou de gastos de 55 milhões de libras no primeiro trimestre de 2020 para seis milhões de libras no quarto trimestre de 2020.

Tal “permitiu o fortalecimento das principais atividades do negócio”, refere a empresa. Contudo, o “prejuízo operacional ajustado para o ano inteiro aumentou” para 122 milhões de libras (em 2019 esta cifra era de 98 milhões de libras). Além disso, o prejuízo total para o ano de 2020 aumentou de 107 milhões de libras em 2019, para 168 milhões no ano passado.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A empresa menciona ainda que a proporção de novos clientes que pagam um dos serviços de assinaturas pagas — o “Metal” ou o “Premium” — “cresceu de 11% para 14%”. Devido a este aumento, “o saldo dos clientes aumentou 96%”, sendo agora de 4,6 mil milhões de libras no final do ano. Em 2019, este número era de 2,4 mil milhões de libras)”, refere a Revolut.

Nikolay Storonsky, fundador e presidente executivo da empresa, refere que “as circunstâncias extraordinárias de 2020 criaram uma maior tendência para a gestão financeira a partir de plataformas digitais”. O líder da Revolut deixa ainda uma nota quanto aos resultados a esperar de 2021: “Começamos 2021 com um negócio mais resiliente e produtivo que irá melhorar a nossa trajetória rumo ao crescimento exponencial”.

A Revolut iniciou oficialmente operações em julho de 2015. Em Fevereiro, anunciou que vai adotar um modelo híbrido de trabalho, “suportado pela implementação de RevLabs — novos escritórios desenhados para o trabalho colaborativo”. Desta forma, os trabalhadores já podem escolher quando trabalham a partir de casa e quando vão ao escritório. “Este modelo híbrido é um piloto e deverá estar integralmente implementado no final deste ano“, informa a empresa.