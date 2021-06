O verão começou esta segunda-feira com céu muito nublado, aguaceiros e com temperaturas máximas a variar entre os 16 e os 23 graus disse a meteorologista Paula Leitão, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O solstício de verão ocorreu às 04h32 desta segunda-feira, marcando o início da estação no hemisfério norte, de acordo com o Observatório Astronómico de Lisboa. A meteorologista Paula Leitão disse à Lusa que para esta segunda-feira ainda está previsto céu muito nublado e possibilidade de aguaceiros e que as temperaturas vão começar a subir a partir de terça-feira.

“Hoje [esta segunda-feira] o céu ainda vai estar muito nublado em todo território com condições para aguaceiros, principalmente nas regiões do litoral norte e centro. A partir da tarde diminui a nebulosidade. Amanhã [terça-feira] ainda vamos ter aguaceiros fracos durante a manhã e durante a tarde há condições para aguaceiros e trovoadas nas regiões do interior norte e centro e Alto Alentejo”, disse.

De acordo com a meteorologista do IPMA, esta segunda-feira as temperaturas vão oscilar entre os 16 graus e os 23 graus Celsius. “As temperaturas máximas rondarã os 20 graus quase em todo o território. Os locais com temperaturas mais altas serão Santarém e Beja com 23 e Évora e Lisboa com 22″, indicou. Segundo Paula Leitão, a temperatura máxima vai começar a subir a partir de terça-feira e na quarta-feira o céu já vai estar pouco nublado e sem previsão de precipitação.

“Estamos a falar de uma subida gradual. Em três ou quatro dias vai a temperatura vai subir cerca de 10 graus e vamos ter novamente temperaturas acima dos 30 graus no Alentejo e a rondar os 30 nas regiões do centro”, disse. O verão vai prolongar-se por 93,66 dias até ao próximo equinócio, a 22 de setembro de 2021.