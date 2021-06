Num ano em que os partos em casa dispararam, a Direção-Geral da Saúde (DGS) revelou que 63% dos partos recorreram a assistência médica, enquanto 2,8% decorreram sem a assistência de profissionais de saúde, avança esta terça-feira o Público.

A DGS informa ainda que 29% dos partos em casa foram assistidos por enfermeiros especialistas em saúde materna e obstétrica e 1% por enfermeiros.

Face a estes números, João Bernardes, presidente do Colégio da Especialidade de Ginecologia e Obstetrícia da OM, mostra-se “muito surpreendido”, principalmente com “esses 63% de partos em casa com assistência”. Ao Público, referiu que lhe “custa a acreditar nesses valores, porque a Ordem sempre desaconselhou e continua a desaconselhar o envolvimento de profissionais médicos nos partos no domicílio”. Exige, por isso, uma “investigação” para haver uma maior compreensão sobre estes dados.

Sobre os riscos de um parto em casa, João Bernardes recorda a análise da DGS sobre maternidade materna em 2017/2018 que mostrou que “os partos fora do hospital tiveram uma mortalidade materna 25 vezes superior àqueles realizados no hospital”.

Atualmente, a Ordem dos Médicos está a investigar um profissional de saúde que realizava partos realizados em casa. Também a Ordem dos Enfermeiros (OE) divulgou ao Público que abriu três inquéritos para investigar três profissionais e um já foi mesmo suspenso de funções.

A DGS alerta para os riscos dos partos em casa, apontando que “existem riscos aumentados de morbilidade e mortalidade materna”, havendo também a “possibilidade inesperada de complicações na parturiente e ou no recém-nascido que podem ter consequências devastadoras”.

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE), em 2020 nasceram 1.001 crianças em partos domésticos um aumento de 72% face ao ano anterior. Na origem, estarão as restrições à presença de companheiros ou companheiras nos hospitais a assistir ao parto e eventuais receios sobre uma possível contaminação e infeção por Covid-19 em ambiente hospitalar.