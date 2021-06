Os hospitais da região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) concentram 64% dos doentes internados com Covid-19 de todo o país segundo dados da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo ao jornal Inevitável. Estes números obrigaram os centros hospitalares a passar para o “nível seguinte” do plano de contingência, aumentando as vagas nas unidades de cuidados intensivos (UCI), informa esta terça-feira o diário (edição em papel).

Os números de camas de cuidados intensivos passou de 71 para 92 em LVT, o que obrigou a uma redução para 177 (antes o número situava-se nos 204) das camas não Covid. Este esforço distribuiu-se por todos os hospitais, mas ainda não houve a necessidade de cancelar de cirurgias, se bem que se espere um aumento de internamentos nos próximos dias — aliás, o boletim epidemiológico desta segunda-feira dá conta do valor mais alto de doentes internados desde 19 de abril.

O Centro Hospitalar do Barreiro e do Montijo (CHBM) é um destes casos. Ao Observador indicou que, “atendendo à evolução epidemiológica na região de Lisboa e Vale do Tejo”, teve de rever a “lotação dos internamentos Covid”, para conseguir “dar uma resposta às suas equipas e estruturas para acompanhar a crescente pressão sobre o internamento hospitalar”, tendo aumentado a lotação para 23 camas para doentes Covid (antes eram 11).