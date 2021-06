A tarefa do terceiro classificado do grupo de Portugal, seja ele França, Alemanha, Portugal ou Hungria, ficou facilitada esta segunda-feira com os resultados da última jornada dos grupos B e C: no primeiro, a derrota da Finlândia com a Bélgica conjugada com a goleada da Dinamarca à Rússia colocou os finlandeses em terceiro com três pontos e um saldo negativo de dois golos (1-3); no segundo, o desaire da Ucrânia com a Áustria deixou a equipa de Shevchenko na terceira posição também com três pontos e um salto negativo de um golo (4-5).

Agora, partindo com todos os cenários em aberto para a terceira e última jornada do grupo F (sendo que o único que não depende apenas de si é a primeira posição), Portugal já sabe que vai defrontar uma França que está apurada e que, no limite, passa aos oitavos mesmo com uma derrota por dois golos. Mas são cada vez menos os cenários possíveis em caso de apuramento para os oitavos e existem sete hipóteses como futuros adversários.

1.º lugar: se Portugal ganhar e a Alemanha perder ou empatar

Bucareste (segunda-feira, 20h). Portugal teria três possíveis adversários pela frente caso ganhasse o grupo F à frente de França e Alemanha, mediante a combinação de resultados até ao final da fase de grupos e os quatro melhores terceiros classificados: Suíça (grupo A), Finlândia (grupo B) ou Ucrânia (grupo C)

(grupo A), (grupo B) ou (grupo C) Com quem poderia cruzar de seguida nos quartos (dia 2, São Petersburgo, 17h)? Com o vencedor do jogo entre o 2.º classificado do grupo D (Inglaterra ou Rep. Checa) e o 2.º classificado do grupo E (Suécia, Eslováquia, Espanha e Polónia – é mesmo assim, todos podem ficar ainda em qualquer posição)

2.º lugar: se Portugal ganhar e a Alemanha ganhar ou se Portugal empatar e a Alemanha perder

Londres (terça-feira, 17h). Portugal teria neste cenário apenas duas hipóteses possíveis, numa decisão que será conhecida na noite desta terça-feira: Inglaterra ou Rep. Checa, sendo que quem ganhar ficar no 1.º lugar do grupo D e o empate é favorável aos checos no desempate direto (tem melhor saldo de golos)

ou sendo que quem ganhar ficar no 1.º lugar do grupo D e o empate é favorável aos checos no desempate direto (tem melhor saldo de golos) Com quem poderia cruzar de seguida nos quartos (dia 3, Roma, 20h)? Com o vencedor do jogo entre o 1.º classificado do grupo E (Suécia, Eslováquia, Espanha ou Polónia) e o melhor terceiro classificado entre os grupos B (Finlândia), C (Ucrânia) ou D (Croácia ou Escócia, que jogam esta terça-feira à noite)

3.º lugar: se Portugal empatar e a Alemanha ganhar ou empatar ou se Portugal perder por um ou dois golos

Cenário 1 (se os outros melhores terceiros forem os grupos A, B e C; A, B e E; A, C e D; A, D e E)

Budapeste (domingo, 17h). Portugal iria neste cenário defrontar os Países Baixos, que já estão confirmados no 1.º lugar do grupo C após as vitórias com Ucrânia, Áustria e Macedónia do Norte

que já estão confirmados no 1.º lugar do grupo C após as vitórias com Ucrânia, Áustria e Macedónia do Norte Com quem poderia cruzar de seguida nos quartos (dia 3, Baku, 17h)? Com o vencedor do jogo entre o 2.º classificado do grupo A (País de Gales) e o 2.º classificado do grupo B (Dinamarca)

Cenário 2 (se os outros melhores terceiros forem os grupos A, C e D; B, C e D; B, C e F; B, D e E; C, D e E)

Sevilha (domingo, 20h). Portugal iria neste cenário defrontar a Bélgica, que já está confirmada no 1.º lugar do grupo B após as vitórias com Rússia, Dinamarca e Finlândia

que já está confirmada no 1.º lugar do grupo B após as vitórias com Rússia, Dinamarca e Finlândia Com quem poderia cruzar de seguida nos quartos (dia 2, Munique, 20h)? Com o vencedor do jogo entre o 1.º classificado do grupo A (Itália) e o 2.º classificado do grupo C (Áustria)

Como estão nesta altura as contas dos terceiros classificados?

Grupo A: Suíça, 4 pontos (4-5 em golos)

Suíça, 4 pontos (4-5 em golos) Grupo B: Finlândia, 3 pontos (1-3 em golos)

Finlândia, 3 pontos (1-3 em golos) Grupo C: Ucrânia, 3 pontos (4-5 em golos)

Ucrânia, 3 pontos (4-5 em golos) Grupo D *: Croácia, 1 ponto (1-2 em golos) e Escócia, 1 ponto (0-2 em golos)

Croácia, 1 ponto (1-2 em golos) e Escócia, 1 ponto (0-2 em golos) Grupo E **: Suécia, 4 pontos (1-0 em golos); Eslováquia, 3 pontos (2-2 em golos); Espanha, 2 pontos (1-1 em golos); Polónia, 1 ponto (1-2 em golos)

Suécia, 4 pontos (1-0 em golos); Eslováquia, 3 pontos (2-2 em golos); Espanha, 2 pontos (1-1 em golos); Polónia, 1 ponto (1-2 em golos) Grupo F ***: França, 4 pontos (2-1 em golos); Alemanha, 3 pontos (4-3 em golos); Portugal, 3 pontos (5-4 em golos); Hungria, 1 ponto (1-4 em golos)

* última jornada ainda por disputar na terça-feira (20h) com o jogo Croácia-Escócia

** última jornada ainda por disputar na quarta-feira (17h) com os jogos Suécia-Polónia e Eslováquia-Espanha

*** última jornada ainda por disputar na quarta-feira (20h) com os jogos Portugal-França a Hungria-Alemanha