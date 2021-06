A Escócia também decidiu adiar o desconfinamento por várias semanas, tal como Inglaterra, devido ao agravamento da pandemia no Reino Unido, que registou 27 mortes e 11.625 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas.

Inicialmente prevista para 28 de junho, a próxima flexibilização das restrições na Escócia será adiada até 19 de julho devido ao aumento das infeções, anunciou esta terça-feira a primeira-ministra escocesa, Nicola Sturgeon. Aquela região britânica registou 2.167 casos nas últimas 24 horas, o valor diário mais elevado desde 08 de janeiro.

A situação é idêntica no resto do Reino Unido, onde a variante Delta, mais transmissível, se tornou dominante e está a fazer acelerar os contágios. Nos últimos sete dias, entre 16 e 22 de junho, a média diária nacional foi de 13 mortes e 10.343 casos, o que corresponde a uma subida de 44,4% no número de mortes e de 34,8% no número de infeções relativamente aos sete dias anteriores.

A média diária de pessoas hospitalizadas foi de 207 nos sete dias entre 10 e 16 de junho, um aumento de 34,9% face aos sete dias anteriores. Desde o início da pandemia, foram notificados 128.008 óbitos de Covid-19 num total de 4.651.988 infeções confirmadas no Reino Unido. Desde dezembro foram inoculadas mais de 43 mil pessoas, o que corresponde a 82% da população adulta, e 31.500 pessoas, ou 60% da população adulta, já receberam também a segunda dose, mas um problema técnico impediu esta terça-feira a atualização completa dos dados.