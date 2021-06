O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) detetou no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, na Maia, distrito do Porto, dois menores de nacionalidade italiana que tinham sido raptados pelo pai, em França, informou esta terça-feira aquele organismo.

Em comunicado, o SEF esclarece que os menores, de 11 e 13 anos, foram detetados na segunda-feira no controlo documental de saída do voo com destino a Marraquexe, quando se preparavam para viajar na companhia do pai e de um outro irmão mais novo.

“De acordo com informações entretanto recolhidas pelo SEF, os menores terão sido subtraídos pelo pai, em julho de 2020, aquando da decisão judicial de colocá-los sob custódia dos Serviços Sociais franceses”, refere a mesma nota.

Segundo o SEF, os menores desaparecidos eram alvo de medida cautelar emitida por França, com a indicação de “tomar todas as medidas necessárias para a proteção do menor e trazê-lo perante as autoridades competentes”. Tendo em conta as referidas medidas cautelares, as crianças foram presentes no Tribunal de Família e Menores de Matosinhos por elementos do SEF.