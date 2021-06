A Stellantis tem na Alfa Romeo uma das marcas em que mais aposta e a prova disso é que, depois de constituído o grupo que resultou da fusão da PSA com a Fiat Chrysler Automobiles, Jean-Philippe Imparato, até então responsável máximo da Peugeot, assumiu os comandos do fabricante italiano. Agora é a vez de o estilo da Alfa Romeo receber uma lufada de ar fresco com a nomeação de Alejandro Mesonero-Romanos para o cargo de responsável de Design da marca italiana.

O espanhol vai iniciar funções já a partir do próximo dia 1 de Julho, reportando ao director de Design da Stellantis, Jean-Pierre Ploué, no que constitui uma mudança inesperada. Isto porque Alejandro Mesonero-Romanos esteve pouco tempo na Dacia, marca na qual ingressou depois do trabalho que fez com a Seat e a Cupra. Foi esse desempenho, nomeadamente com o Cupra Tavascan e o Formentor, com a 4.ª geração do Seat Leon e os novos Ibiza e Arona que levaram Luca de Meo, também ele um ex-Seat e agora CEO do Grupo Renault, a recrutar Mesonero-Romanos, confiando-lhe a reinvenção da imagem do construtor romeno, em busca de um estilo mais musculado e radical, mas continuando acessível.

O protótipo Dacia Bigster, com o cunho de Mesoneros, vai evoluir para a produção em série 11 fotos

Depois de quase uma década à frente do design da Seat e da Cupra e menos de um ano a dirigir o estilo da Dacia, Mesonero ruma a Itália, onde terá por missão “focar-se na renovação da Alfa Romeo, liderando a electrificação e o processo de modernização de uma marca icónica que conseguiu vitórias míticas ao longo dos seus 110 anos de história”, adianta a nota de imprensa.

Esta nomeação “representa uma grande oportunidade para a Alfa Romeo”, disse Jean-Pierre Ploué, enquanto Jean-Philippe Imparato define Alejandro Mesonero-Romanos como “um pensador vanguardista”, do qual é esperado que “traga sucesso à marca”.

Mesonero-Romanos nasceu em Madrid em 1968. Licenciou-se em Desenho Industrial na Escola Elisava em Barcelona e, posteriormente, fez um mestrado em Design Automóvel no Royal College of Art de Londres. De 1994 a 2001, trabalhou para o Grupo Volkswagen, de onde saiu para ir para a Renault. Aí foi responsável por vários projectos de design e chefiou o departamento de Design Avançado entre 2007 e 2009. Nesse ano foi nomeado director de Design da Renault Samsung Motors na Coreia, onde permaneceu até 2011, antes de ingressar na Seat. Esteve na Dacia até meados de Abril, altura em que foi substituído internamente por David Durand e se ficou a saber que o espanhol mudaria para um outro construtor em Julho. Agora está desfeito o mistério.