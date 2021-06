A seleção portuguesa de futebol realizou esta terça-feira o derradeiro treino antes do duelo decisivo com a França, para o Grupo F do Euro 2020, numa sessão na qual Nuno Mendes foi o único indisponível para Fernando Santos.

A “equipa das quinas” optou por fazer o treino oficial — ou seja, da véspera da partida — no estádio Illovszky Rudolf, em Budapeste, onde tem treinado diariamente, ao invés de no recinto onde na quarta-feira vai defrontar os gauleses, a Puskas Arena, também na capital magiar.

Tal como já tinha sucedido na véspera, João Félix voltou a treinar sem limitações nos 15 minutos de sessão abertos aos jornalistas, ao contrário de Nuno Mendes, que trabalhou no relvado, mas novamente à parte dos companheiros e sob a supervisão do fisioterapeuta António Gaspar.

O lateral do Sporting ainda recupera dos problemas musculares que o afastaram do encontro com a Alemanha, no sábado, e o próprio Fernando Santos admitiu esta terça-feira que o jovem internacional luso vai falhar o duelo com a França.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Desta forma, o selecionador nacional contou com 25 atletas no apronto, sendo que os jogadores de campo fizeram exercícios com bola, enquanto os guarda-redes Rui Patrício, Anthony Lopes e Rui Silva trabalharam com o técnico de guardiões, Fernando Justino.

Portugal, que vem de uma derrota com a Alemanha (4-2), e França, que cedeu um empate com a Hungria (1-1), jogam na quarta-feira, a partir das 20h00 (hora de Lisboa), na Puskas Arena, em Budapeste, à mesma hora a que se defrontam alemães e húngaros, em Munique.

Na classificação, Portugal é terceiro, com três pontos, os mesmos da Alemanha, segunda, e menos um do que a líder França, enquanto a Hungria é quarta, com um.

O Euro 2020, que foi adiado para 2021 devido à pandemia de Covid-19, decorre até 11 de julho, em 11 cidades de 11 países.