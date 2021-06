A quarta vaga de Covid-19 pode atingir o pico daqui a um mês, numa altura em que, se nada se alterar, serão registados 2.000 casos diários. As contas são da plataforma Covid-19 Insights, da Nova de Lisboa. Foram publicadas esta terça-feira no Jornal de Notícias e preveem ainda o seguinte cenário: 500 internados em enfermaria e até 150 em cuidados intensivos.

Segundo os cálculos feitos por Óscar Gaspar, da Faculdade de Ciências do Porto, Algarve e Lisboa e Vale do Tejo são as regiões que crescem a um ritmo acelerado. No Algarve, a incidência cresceu 91% esta semana, face à anterior, tendo agora a região 160 casos por 100 mil habitantes. Em Lisboa, a incidência cresceu 58%: são 223 casos por 100 mil habitantes. O Norte regista 61 casos (mais 5%), o Centro outros 52 (mais 25%) e o Alentejo 78.

Pedro Simões Coelho, coordenador da plataforma Covid-19 Insights, recomenda três medidas de atuação, que passam pela aceleração da campanha de vacinação, pela garantia de que os inquéritos epidemiológicos são feitos em tempo útil, para assim travar cadeias de transmissão, e por “discriminar positivamente” as pessoas com passaporte Covid-19.