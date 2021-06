Este artigo é da responsabilidade da Compal

Há quase 70 anos atrás, a Compal deu as boas-vindas a um novo elemento na sua família. Vermelho, redondo e cheio de mistério, o tomate veio para fazer nascer uma vasta gama de produtos deliciosos.

Ao longo de todos estes anos, várias foram as frutas que a Compal adotou para os seus sumos e néctares. No entanto, é o tomate a fruta mais comprada pela Compal. Prova disso, são as 11500 toneladas que foram usadas em 2019. Por isso, a pergunta que se impõem é: afinal, o que tem de tão especial o tomate?

Queremos começar por responder a uma outra dúvida que se impõe sempre que se fala deste produto: é um fruto ou vegetal? Em termos botânicos, o tomate é considerado uma fruta porque surge da parte reprodutiva da flor onde as sementes são protegidas enquanto amadurecem. Contudo, grande parte dos nutricionistas referem-se ao tomate como um vegetal por terem em conta os hidratos de carbono e a falta do toque adocicado, característico da fruta.

A maneira como definimos o tomate, não é o que mais importa. O que o torna tão especial é, entre muitas outras coisas, a sua acidez natural e as grandes concentrações de vitamina A e C. Além disso, também possui na sua constituição um antioxidante poderosíssimo chamado licopeno. É graças a ele que, segundo várias pesquisas das universidades britânicas de Cambridge, Oxford e Bristol, os homens que comem mais de dez porções de tomates por semana têm um risco menor – cerca de 18% – de desenvolver cancro da próstata, a segunda variedade de tumor maligno mais comum nas pessoas de sexo masculino no mundo inteiro.

Mas há mais para saber. Certamente já ouviu falar de algumas variedades do tomate – coração de boi, tomate chucha, tomate cereja, tomate redondo… –, mas será que sabe que existem mais de mil? E que, embora o valor varie entre elas, o tomate contém, em média, apenas 18 calorias por 100 gramas? Para além disso, 84% da sua constituição é água, tem baixo teor em açúcar e é rico em fibra e potássio.

Todas estas maravilhas do tomate, fizeram com que a marca Compal o tornasse protagonista em diversos produtos. Desde as variadíssimas polpas – de tomate; tomate com cebola e alho; tomate com manjericão, orégãos e alecrim; triturado; concentrado – também fez nascer o famoso Compal Veggie de tomate ribatejano! Este é o ingrediente-estrela deste sumo, 100% português, tornando-o um favorito de quem é fã de um toque de acidez natural.

Sendo esta a época em que os tomates atingem a maturidade, aproveite para usar e abusar desde incrível ingrediente nos seus pratos. A sua saúde agradece.

