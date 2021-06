Os organizadores dos Jogos Olímpicos de Tóquio proibiram a venda de bebidas alcoólicas nos espaços onde irão decorrer as competições após pressões do público, refere o The Guardian.

A decisão é tomada numa altura em que vigoram ainda em Tóquio restrições relacionadas com o consumo de álcool, lembra o mesmo jornal. De acordo com as novas regras impostas esta segunda-feira, os habitantes da cidade só podem beber bebidas alcoólicas entre as 11h e 19h, durante um período de no máximo 90 minutos, sozinhos ou acompanhados.

Uma situação que levou ao surgimento de críticas dirigidas à organização dos Jogos Olímpicos, após ter sido noticiado no início da semana que os organizadores estariam a ser pressionados por um dos patrocinadores, a cervejeira japonesa Asahi Breweries, para disponibilizar bebidas alcoólicas nos estádios.

“São os Jogos Olímpicos uma exceção, depois de terem colocado o fardo das medidas anti-infeção na restauração durante tanto tempo?”, questionou o presidente da Associação Médica de Tóquio, Haruo Ozaki, esta terça-feira.

Seiko Hashimoto, presidente dos Jogos Olímpicos de Tóquio, que anunciou a proibição, explicou esta quarta-feira que o objetivo é garantir que o evento decorre de forma “segura e protegida”. Hashimoto, que tinha admitido numa outra ocasião que a organização tinha consciência de que o consumo de álcool poderia levar os espectadores a ignorarem as regras de distanciamento social, apelou para que não levassem bebidas de casa.

Os Jogos Olímpicos de Tóquio, adiados de 2020 para 2021, arrancam a 23 de julho. Irão decorrer até 8 de agosto.