Nicola Tanturli, a criança de dois anos que estava desaparecida desde segunda-feira em Florença, Itália, foi encontrado com vida e está bem de saúde, de acordo com os meios de comunicação italianos.

Poucos dias depois do final feliz no caso de Noah, que foi encontrado bem de saúde após mais de 35 horas desaparecido em Proença-a-Velha, surgem notícias de um caso em Itália com contornos idênticos: Nicola vive numa zona de floresta onde, segundo os pais, “pode brincar livremente”, e desapareceu de casa, tendo havido centenas de pessoas, equipas cinotécnicas e drones envolvidos nas buscas.

Foi um jornalista do Corriere della Sera que descobriu Nicola caído numa ravina, de uma altura de 25 metros, a cerca de três quilómetros de casa, no momento em que fazia a cobertura do desaparecimento. Giuseppe Di Tommaso conta que ouviu gemidos e a criança respondeu com “a voz tremida”, a chamar pela mãe. As autoridades foram chamadas de imediato ao local, resgataram a criança e revelaram mais tarde que se encontrava bem de saúde e que seria sujeita a exames médicos.

O hospital revelou que Nicola apresenta “escoriações superficiais”, mas o seu estado de saúde “não suscita preocupações particulares”. A criança de dois anos já esteve com os pais, Leonard e Josephine, mas foi internada para observação.