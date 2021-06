Desde que a ferramenta “Pensão na Hora” foi lançada há quatro meses, já deram entrada dez mil pedidos de reforma, noticia o Jornal de Notícias (artigo para assinantes), de acordo com os dados fornecidos pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

O “Pensão na Hora” foi criado para simplificar e acelerar o processo de atribuição da pensão de velhice. Promete a aprovação do requerimento 24 horas após o pedido ter sido efetuado, mas na maioria dos casos esta não acontece no prazo indicado. De acordo com o Jornal de Notícias, até ao início de junho, apenas 1.400 dos pedidos, isto é, 14%, tinham sido deferidos um dia após terem dado entrada no sistema.

Os restantes foram recusados por não cumprirem os requisitos necessários. Quando isto acontece, o pedido é analisado pelos serviços da Segurança Social, sendo possível acompanhar a evolução do processo online, explicou o Ministério do Trabalho.

Ainda segundo os dados disponibilizados pelo Ministério tutelado por Ana Mendes Godinho ao Jornal de Notícias, dos dez mil pedidos submetidos desde fevereiro, três mil encontram-se concluídos. Há neste momento 1.234 por deferir, por se tratarem de pedidos de reforma antecipada.