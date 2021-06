Do beijo na bola aos festejos: as imagens do golo que fez de Ronaldo o melhor marcador do Euro

Quando soou o apito inicial do Portugal-França da última jornada da fase de grupos do Euro 2020, Cristiano Ronaldo partia na dianteira da lista de melhores marcadores do Campeonato da Europa mas tinha a companhia de outros cinco jogadores: o craque português da Juventus dividia o primeiro lugar com Patrik Schick, da República Checa, Emil Forsberg, da Suécia, Romelo Lukaku, da Bélgica, Robert Lewandowski, da Polónia, e Gini Wijnaldum, dos Países Baixos. Todos eles com três golos.

Com a grande penalidade assinalada após falta de Lloris sobre Danilo Pereira, e que Cristiano Ronaldo converteu com sucesso fazendo o 1-0 para Portugal, o avançado da Juventus tornou-se o melhor marcador do Euro 2020. Veja as imagens do golo: