Teerão denunciou esta quarta-feira o alegado bloqueio informático de Washington no acesso aos portais de vários meios de comunicação social iranianos acusando ser uma ação “não construtiva” para as negociações sobre o programa nuclear.

“Vamos utilizar todos os meios jurídicos e internacionais (…) para condenar (…) esta política errónea dos Estados Unidos”, disse aos jornalistas o diretor do gabinete do Presidente iraniano, Mahmoud Vaezi. O bloqueio (informático) “não é construtivo numa altura em que decorrem negociações” para o relançamento do acordo internacional sobre a energia nuclear do Irão.