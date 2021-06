John McAfee, milionário e criador do antivírus com o seu nome, foi encontrado morto numa prisão em Barcelona, Espanha, onde estava detido e aguardava a extradição para os Estados Unidos.

Depois de ter sido encontrado na cela inanimado foram feitas manobras de reanimação, mas sem sucesso. Segundo o El País, as autoridades espanholas apontam para a tese de suicídio.

O empresário de 75 anos foi detido a 6 de outubro o aeroporto El Prat, quando estava prestes a embarcar em um avião para a Turquia, e era acusado de fraude e evasão fiscal, mas também havia suspeitas de crimes relacionados com criptomoedas. Feitas as contas, a CNN referiu que o empresário podia ser condenado a um século de prisão efetiva.

John McAfee é acusado de fugir ao pagamento de milhões de dólares em impostos. Os seus primeiros problemas com a lei remontam a 2012, quando o milionário esteve desaparecido, depois de fugir da sua casa no Belize. A polícia queria interrogá-lo por alegado envolvimento na morte do seu vizinho, mas negou as acusações e assegurou que só fugiu por temer pela própria vida.

Mais tarde, em 2019, o empresário foi detido num porto da República Dominicana com várias armas a bordo do seu iate. Acabaria por ser libertado, viajando para Inglaterra.

