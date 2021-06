O Apple Daily, um jornal pró-democracia de Hong Kong, vai cessar todas as atividades a partir desta quinta-feira. A decisão, comunicada esta quarta-feira, surge após as autoridades terem invadido a redação, detido vários funcionários e congelado bens no valor de 1,9 milhões de euros na semana passada.

O “Apple Daily decidiu que o jornal vai terminar a atividade a partir da meia-noite (17h desta quarta-feira em Lisboa) e que 24 de junho será o último dia de publicação”, anunciou o jornal no seu site, precisando que a página “deixará de ser atualizada a partir da meia-noite”. Alguns minutos antes, o conselho de administração tinha anunciado, num curto comunicado, que o último número impresso seria o de sábado, 26 de junho de 2021, deixando a versão digital de estar acessível a partir das 23h59 (16h59 em Lisboa), também de sábado.

Na quinta-feira passada, 500 polícias invadiram as instalações do jornal, uma rusga que culminou na detenção de três editores e dois executivos. Segundo o The New York Times, Ryan Law, editor-executivo, e Cheung Kim-hung, diretor-executivo da Next Digital, a empresa de media que detém o Apple Daily, foram acusados de conspiração para cometer conluio com potências estrangeiras ao abrigo da lei de segurança, sem possibilidade de fiança.

Law e Kim-hung terão conspirado com Jimmy Lai, um velho alvo das autoridades chinesas, para a aplicação de sanções a Hong Kong. No ano passado, os Estados Unidos da América impuseram sanções à região administrativa devido à repressão levada a cabo pela China. Lai, fundador da Next Digital, o maior conglomerado de media de Hong Kong, a cumprir uma pena de 20 meses de prisão por ter participado num protesto ilegal em 2019, também foi acusado de conspiração.

No mesmo dia, foram congelados bens no valor de 18 milhões de dólares de Hong Kong (cerca de 1,9 milhões de euros) de três empresas ligadas ao Apple Daily, impedindo assim o pagamento a funcionários ou quaisquer outras transações bancárias.

Esta quarta-feira, a polícia fez uma nova detenção, o jornalista Yeung Ching-ke, autor de artigos de opinião desfavoráveis ao regime chinês, refere o The New York Times. Num editorial publicado em agosto de 2020, YChing-ke, que escreve sob o pseudónimo Li Ping, acusou o Partido Comunista Chinês de querer “estrangular o Apple Daily” e “matar a liberdade de imprensa e de expressão” em Hong Kong.

Esta é a primeira vez que opiniões políticas publicadas por um órgão de comunicação social de Hong Kong levam a um processo judicial ao abrigo da controversa lei de segurança nacional, imposta pela China em 2020.

Os protestos anti-governamentais, iniciados na segunda metade de 2019, na sequência da apresentação de uma proposta de lei que previa a possibilidade de extradição judicial para a China, prologaram-se por vários meses na região semi-autónoma. A proposta foi retirada, mas Pequim aprovou, em 30 de junho de 2020, a lei da segurança nacional para o território.

A lei foi criticada pela UE, pelos Estados Unidos e pela ONU, por violar o princípio “Um país, dois sistemas”, acordado na transferência de Hong Kong, em 1997 e que garantia à antiga colónia britânica liberdades desconhecidas no resto da China.