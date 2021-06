A Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria e da Diretoria do Centro, deteve durante a madrugada de terça-feira cinco indivíduos suspeitos dos crimes de rapto, tentativa de homicídio, abuso sexual de criança e danos com arma de fogo, em Leiria e Marinha Grande.

Os crimes em causa terão sido cometidos durante um fim de semana deste mês de junho, contra a família da vítima, uma menor de 13 anos, que não aceitou o casamento com um rapaz da mesma idade.

“Usando grande violência, os suspeitos terão raptado a menor, no intuito de a constrangerem a ‘casar’ com o rapaz e a manter relacionamento sexual, acabando a vítima por ser libertada, no dia seguinte, pelos presumíveis raptores”, referiu a PJ num comunicado emitido esta quarta-feira.

Para levarem a cabo o rapto, os suspeitos terão disparado contra o pai da menor, provocando danos em vários bens, “nomeadamente numa casa de habitação e numa viatura”.

Os detidos, três homens e duas mulheres, têm entre 26 e 51 anos. Não têm ocupação laboral conhecida e todos têm antecedentes policiais, alguns deles criminais. A PJ localizou e identificou ainda um sexto indivíduo com ligação aos crimes.

“Os detidos irão ser presentes à Autoridade Judiciária para aplicação de medidas de coação tidas por adequadas”, comunicou ainda a PJ.