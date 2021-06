Foi uma verdadeira montanha russa de emoções que acabou por parar no ponto de partida com tudo empatado: Portugal esteve no primeiro lugar quando ganhava à França e a Hungria batia a Alemanha, desceu a segundo com o empate de Benzema, passou a estar fora da competição quando os gauleses passaram para a frente, voltaram a segundo com o empate e terminaram na terceira posição com que começavam a última jornada com quatro pontos, os mesmos da Alemanha e a um da França. Por isso, entrou no caminho mais complicado.

A Seleção vai agora defrontar a Bélgica, vencedora do grupo B só com vitórias e atual líder do ranking mundial. O encontro realiza-se em Sevilha no dia 27, domingo, às 20h, com transmissão na SportTV e na TVI. E ficou também a conhecer o caminho que terá pela frente: caso elimine os belgas joga com o vencedor do Itália-Áustria e numa eventual passagem às meias pode ter de novo pela frente a França, a Espanha, a Suíça ou a Croácia. Ao mesmo tempo, há outro grande jogo em perspetiva, com a Inglaterra a receber em Wembley a Alemanha.

O quadro de todos os jogos dos oitavos de final são os seguintes:

Jogo 1: Bélgica-Portugal (Sevilha, domingo dia 27 às 20h, TVI e SportTV1)

Jogo 2: Itália-Áustria (Londres, sábado dia 26 às 20h, SIC e SportTV1)

Jogo 3: França-Suíça (Bucareste, segunda-feira dia 28 às 20h, TVI, SportTV1)

Jogo 4: Croácia-Espanha (Copenhaga, segunda-feira dia 28 às 17h, SportTV1)

Jogo 5: Suécia-Ucrânia (Glasgow, terça-feira dia 29 às 20h, SportTV1)

Jogo 6: Inglaterra-Alemanha (Londres, terça-feira dia 29 às 17h, SportTV1)

Jogo 7: Países Baixos-Rep. Checa (Budapeste, domingo dia 27 às 17h, SportTV1)

Jogo 8: País de Gales-Dinamarca (Amesterdão, sábado dia 26 às 17h, RTP e SportTV1)

Nota: a SIC vai transmitir mais um jogo que está ainda por definir

O quadro de todos os jogos dos quartos de final são os seguintes:

Jogo 9: França/Suíça-Croácia/Espanha (São Petersburgo, sexta-feira, dia 2 às 17h, SportTV1)

Jogo 10: Bélgica/Portugal-Itália/Áustria (Munique, sexta-feira dia 2 às 20h, RTP e SportTV1)

Jogo 11: Países Baixos/Rep. Checa-País de Gales-Dinamarca (Baku, sábado dia 3 às 17h, SportTV1)

Jogo 12: Suécia/Ucrânia-Inglaterra/Alemanha (Roma, sábado dia 3 às 20h, SportTV1)

Nota: a RTP vai transmitir o jogo de Portugal em caso de apuramento nos oitavos ou um dos jogos do dia 3 de julho. Ainda nos quartos, a TVI vai transmitir duas partidas e a SIC o outro jogo

O quadro de todos os jogos das meias-finais são os seguintes:

Jogo 13: vencedor do jogo 10-vencedor do jogo 9 (Londres, dia 6 às 20h, TVI e SportTV1)

Jogo 14: vencedor do jogo 12-vencedor do jogo 11 (Londres, dia 7 às 20h, RTP e SportTV1)

Nota: a final do Campeonato da Europa, a 11 de julho em Londres (20h), será sempre na RTP e na SportTV1.