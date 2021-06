João Paulo Gomes, investigador do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), revelou esta terça-feira, durante o programa de debate da RTP1, “É Ou Não É”, que a prevalência da variante Delta em Lisboa e Vale do Tejo (LVT) já de 70%.

Resultados preliminares das sequências feitas no mês de junho, divulgados no domingo pelo INSA, apontavam para “uma prevalência da variante Delta superior a 60% na região de LVT, em contraste com a região Norte onde a prevalência desta variante se situará ainda inferior a 15%”. Ao contrário de LVT, no Norte, a variante dominante permanece a Alfa (mais de 80%), com origem no Reino Unido.

Este valor será agora superior, segundo o revelado pelo investigador na RTP1. “Foi-nos possível durante os últimos dias fazer uma atualização dos dados que reportámos”, explicou. “Neste momento, já está em 70% [a prevalência da variante Delta].” O número, que diz apenas respeito à região de LVT, será superior para o concelho de Lisboa, onde estará “claramente acima de 70%”, disse João Paulo Gomes. Já a região Norte, registou um aumento de 15% para 20%.

Até ao final da semana, o INSA fará uma nova atualização dos dados. “Não sei até que ponto estes números possam mudar”, admitiu o investigador.