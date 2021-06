O ministro dos Negócios Estrangeiros assegurou esta quarta-feira que Portugal cumpriu as regras de saúde pública relativamente à entrada de turistas britânicos, depois das críticas de Angela Merkel à descoordenação europeia quanto a viagens na União Europeia.

“O que nós dissemos foi que os viajantes britânicos que vêm para Portugal, apresentando um teste negativo à chegada, podem entrar em Portugal. Não vejo que seja, de alguma maneira, escancarar Portugal aos ingleses sem o cuidado de verificar as suas condições de saúde no que diz respeito à Covid-19″, disse Augusto Santos Silva na comissão parlamentar de Assuntos Europeus.

“É difícil compreender as posições de alguns governos dos Estados-membros que agora querem propor novos critérios. O que nós fizemos em relação aos britânicos é o que a partir de 01 de julho será mandatório no âmbito da UE”, disse ainda o ministro, que respondia a uma pergunta do PCP sobre regras de viagens para os cidadãos da UE.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Também a ministra da Saúde respondeu a Angela Merkel, um dia depois de a chanceler alemã ter criticado a decisão de Portugal de receber adeptos britânicos durante a final da Liga dos Campeões, isto numa altura em que circulam variantes vindas de vários pontos do estrangeiro.

Temido admitiu que a circulação de pessoas é “um dos maiores desafios” que o país enfrenta — e que “se soubéssemos o que sabemos hoje”, em “determinados momentos”, o Governo teria tomado decisões diferentes — mas fez questão de sublinhar que “as mutações não ficam reservadas a um território” e que é preciso “segui-las com atenção”. Ainda assim, frisou, é expectável que Portugal, como o mundo, continue a estar exposto às mutações e novas variante.

Se a variante Delta já tem uma transmissão de 70% na região de Lisboa e Vale do Tejo (e terá uma transmissibilidade 60% superior à da variante britânica, por exemplo), os alarmes voltaram a soar esta terça-feira, quando o governo indiano anunciou que teria detectado uma nova mutação, a Delta Plus, que já estaria até presente em países como Portugal. Afinal, trata-se da mesma mutação nepalesa da Delta, já conhecida, e que Marta Temido confirmou estar presente em 24 casos em Portugal.

Na terça-feira, a chanceler alemã, Angela Merkel, criticou a falta de regras comuns na União Europeia (UE) relativamente às viagens, dando como exemplo a situação de aumento dos contágios em Portugal, que a seu ver “poderia ter sido evitada”, aludindo nomeadamente à permissão dada por Portugal, que preside atualmente ao Conselho da UE, à entrada de turistas — como os britânicos.