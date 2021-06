Está feito: Portugal apurou-se para os oitavos de final do Europeu 2020 em futebol. A Seleção orientada por Fernando Santos carimbou o bilhete para os oitavos, em que irá enfrentar a Seleção da Bélgica, após um empate (2-2) contra França, num jogo emotivo de vantagens e desvantagens, altos e baixos, grandes penalidades e golos em catadupa.

Estas são 130 grandes imagens de uma noite que foi histórica por outro motivo: Ronaldo, que é agora o melhor marcador do Euro 2020 com cinco golos — mais dois do Schick (República Checa), Forsberg (Suécia), Lukaku (Bélgica), Lewandowski (Polónia) e Wijnaldum (Países Baixos) —, igualou o israelita Ali Daei como melhor marcador de sempre de seleções, com 109 golos.

