A grande área estava repleta de franceses na esperança de travar a bola antes de chegar à baliza de Lloris. Momentos antes, o árbitro Antonio Mateu Lahoz tinha ordenado a marcação de um livre a favor de Portugal depois de uma falta de Kimpembe sobre Cristiano Ronaldo. Mas quando João Moutinho rematou, e a bola alcançou a defesa gaulesa, o guarda-redes Lloris atingiu Danilo com um soco feroz que valeu a Portugal um penálti.

A violência do ataque pode ser comprovada nos vídeos que começaram a ser imediatamente colocados em circulação nas redes sociais. Decidido a segurar a bola antes de invadir as redes gaulesas, Lloris acaba por atingir o médio central português, que durante longos segundos permaneceu deitado no relvado. Para o árbitro espanhol não houve dúvidas: era penálti a favor de Portugal. Pouco depois, já a seleção tinha estreado o marcador frente a França com um golo saído dos pés de Cristiano Ronaldo.

Looks like Danilo gets a touch before Lloris makes contact with the ball https://t.co/Yf19NfgBfV — Ebrrr (@Ebrrr99) June 23, 2021

#Euro2020 #AFP #PORFRA France's goalkeeper Hugo Lloris (C-L) fouls Portugal's midfielder Danilo Pereira (C-R) during the UEFA EURO 2020 Group F football match between Portugal and France at Puskas Arena in Budapest. pic.twitter.com/0tmvQcdXUi — AFP Photo (@AFPphoto) June 23, 2021

Portugal's Danilo Pereira is challenged by France's Hugo Lloris resulting in a penalty to Portugal ???? Darko Bandic #FRAPOR #FRA pic.twitter.com/v1Nd9A3g30 — fabrice_b (@fab_pix) June 23, 2021

Mas a balança não pendeu durante muito tempo para o lado português e logo se equilibrou quando, após uma análise do videoárbitro, outro penálti foi assinalado a favor dos franceses. Antonio Lahoz entendeu que o choque de Nélson Semedo com Mbappé, acabado de entrar na grande área, foi concretizado com a intenção de derrubar o avançado francês — uma análise que levanta dúvidas entre os espectadores. Certo é que o penálti valeu o segundo golo da partida, o primeiro a favor dos gauleses, valendo o empate a uma bola ao intervalo.