*Em atualização.

Apps do Android nos computadores, videojogos, a aposta numa loja oficial de aplicações e um sistema operativo que quer pô-lo a ser mais produtivo quando está a usar um portátil. Numa apresentação que ficou marcada por várias falhas técnicas que ocorreram na transmissão em direto — em todo o mundo houve pausas e quem se queixasse de que não conseguia acompanhar devidamente o evento –, a Microsoft apresentou esta quinta-feira o seu próximo sistema operativo, o Windows 11.

Falhas à parte, a verdade é que vem mesmo aí um novo Windows. A data de lançamento desta versão do sistema operativo da Microsoft está marcada para “o início deste verão” e continua a estar disponível gratuitamente para quem já tem o Windows 10 até “2022”. Em cinco pontos, deixamos as principais novidades.

[O vídeo de apresentação do novo Windows 11]

Um visual ao centro para um, dois ou três ecrãs, tanto para tablets como para computadores

À semelhança das versões passadas do Windows, a principal diferença que o utilizador vai notar no Windows 11 é no visual. Como tinha sido divulgado previamente a este evento, a Microsoft optou por pôr, por pré-definição, o menu iniciar e as aplicações no fundo do ecrã ao centro (como já acontece, por exemplo, com o macOS). Além disso, e como explica a empresa em comunicado, o botão Iniciar vai utilizar “o poder da cloud e do Microsoft 365 para mostrar ao utilizador os seus ficheiros recentes, independentemente da plataforma ou dispositivo em que os estava a visualizar anteriormente, mesmo que, antes de iniciar a sessão, “estivesse num dispositivo Android ou iOS”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Outras das características deste novo visual do Windows 11 é que é pensado, à semelhança do Windows 10, para ser usado tanto em computadores de secretária, como em portáteis, como em tablets. Ou seja, seja com rato e teclado ou num ecrã tátil, a interface está pensada para que tenha sempre uma utilização fluida. Também por isso, o Windows 11 está pensado para aquelas pessoas que utilizam o sistema com um ou mais ecrãs, dependendo do local onde estejam a usar o computador. Para isso, o sistema memorizará o local onde as janelas estavam abertas no segundo ecrã sempre que for ligado a um, e minimizará automaticamente quando desconectado (com o Windows 10 esta gestão pode ser complicada).

Este sistema introduz ainda a opção “Desktops”, que permite a cada utilizador criar “espaços separados para cada dimensão da sua vida – trabalho, jogos ou escola, por exemplo – e personalizá-los de acordo com o seu gosto pessoal, alternando ainda entre eles”, explica a empresa.

Por fim, o Microsoft Teams, a ferramenta para trabalho remoto da Microsoft que viu um enorme crescimento devido à pandemia de Covid-19, vai passar “a estar integrado na barra de tarefas”, e os Widgets, os botões com ecrãs dinâmicos que mostram informação de um programa informático, estão de volta ao Windows (tinham deixado de existir nativamente com o 10).

Apps do Android no Windows

Com o Windows 10 já é possível usar a partir do ecrã do computador as apps do sistema operativo móvel Android. Não é fácil — é preciso ter o telemóvel adequado ligado ao aparelho –, mas é possível. Com o Windows 11, a empresa quer tornar esta tarefa fácil. Por isso, diz que “pela primeira vez, traz aplicações Android para o Windows”. Através da integração da Amazon Appstore, este sistema operativo permitirá que utilize, como exemplificou a Microsoft, apps como a rede social TikTok diretamente num computador.

Uma Microsoft Store que dá “100% das receitas” aos criadores

Numa altura em que a Apple está numa guerra com programadores devido à taxa de 30% que cobra a quem queira vender programas informáticos através da sua loja de aplicações, a Microsoft faz uma promessa ousada. Com o Windows 11, A empresa vai dar “a possibilidade aos criadores de trazerem o seu próprio negócio para a Microsoft Store e manter 100% das receitas”. Não se sabe os critérios desta oferta, mas a empresa diz ainda que tem “uma competitiva quota de receitas de 85/15” como entrada base.

Ao descarregar uma aplicação na Microsoft Store, o utilizador fá-lo com a tranquilidade de saber que foi previamente testada para uma utilização segura e em família”, afirma a empresa.

Nas últimas décadas, o Windows tem sido sinónimo de um sistema operativo no qual é permitido instalar, praticamente, qualquer programa informático. Contudo, com isso, também ficou associado a ser um software muito permeável. Para mitigar este problema, a Microsoft quer incentivar os utilizadores do Windows a instalarem os programas informáticos através da sua loja oficial — como fazemos com os smartphones. Desta forma, e com o Windows 11, a empresa promete mais “segurança”, além de afirmar que vai conseguir oferecer neste novo sistema operativo as principais apps através desta plataforma.

O Windows 11 quer continuar a ser o sistema operativo dos jogos mais potentes

Seja com o DirectX 12 Ultimate, que promete levar os videojogos a usar “gráficos imersivos de cortar a respiração”, ou seja com o “Auto HDR”, uma opção nativa deste sistema operativo que promete melhorar os visuais de qualquer jogo, a Microsoft prometeu durante a apresentação do Windows 11 que os computadores podem também ser a “casa” dos jogos. Além disso, a empresa afirma que este software continuará “a suportar os acessórios de jogo para PC e os periféricos preferidos dos utilizadores”. Por outras palavras, e sendo o Windows o sistema operativo dominante nos computadores domésticos, a Microsoft diz abertamente que quer continuar a oferecer o melhor de um termo cada vez mais usado: o gaming.

Um sistema operativo “aberto” e “rápido”

É a promessa recorrente com cada versão de um novo sistema operativo, mas não é por isso que deixa de ser operativo. A Microsoft disse que o Windows 11 vai ser mais “rápido” continuando a ser um software que pretende ser “aberto”. O que é que isto significa? Que o “Windows 11 mantém a base consistente, compatível e familiar do Windows 10”. Por outras palavras, que o Windows 11 não vai fugir muito ao que já se pode fazer e criar para o Windows 10. Como disse Satya Nadella, presidente executivo da Microsoft, “a Web nasceu e cresceu com o Windows” e, segundo o líder da empresa, “a aspiração do Windows 11 é ser a base da próxima web”.