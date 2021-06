O Governo espanhol aprovou esta quarta-feira, em Conselho de Ministros extraordinário, o regresso do público aos estádios de futebol e basquetebol das ligas principais espanholas. Além disso, o governo levantou a obrigatoriedade no uso de máscaras no exterior, desde que seja respeitada a distância de segurança.

Numa conferência de imprensa, Carolina Darias, ministra da saúde espanhola, afirmou que o poderá “voltar a normal afluência de público” no que diz respeito à presença de pessoas nos estádios, sendo já possível receberem adeptos na próxima temporada da Liga espanhola — que arranca a 15 de agosto — e também aos jogos da ACB (Liga Espanhola de Basquetebol), podendo assim os clubes começar a recuperar fontes de receita vindas das bilheteiras.

Em declarações aos jornalistas, a ministra afirmou que também mudam as regras relativas ao uso de máscaras no exterior. A partir deste sábado, dia 26, os cidadãos em Espanha vão poder andar na rua sem elas sempre que for possível respeitar uma distância de segurança de pelo menos um metro e meio, relativamente a pessoas que não sejam co-habitantes.

“Aprovámos o decreto no qual deixam de ser obrigatórias as máscaras em certos espaços do exterior”, afirmou a ministra na conferência de imprensa, citada pelo El País. “Deixando de ser obrigatórias, significa que as máscaras dão lugar de novo ao sorriso. A remissão da pandemia, os indicadores, permitem essa flexibilidade”.

A ministra aconselha, no entanto, a que as pessoas estejam sempre na posse de uma máscara, para quando não for possível manter a distância e para continuar a cumprir as regras impostas relativamente à obrigatoriedade do uso de máscara em locais como os transportes públicos, por exemplo.