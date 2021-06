Na flash interivew, em declarações aos jornalistas no pós-jogo, ou na internet através das redes sociais: vários dos principais protagonistas da Seleção Portuguesa já reagiram ao apuramento para os oitavos de final, conseguido esta quarta-feira em Budapeste com o empate a duas bolas (2-2) frente à Seleção Francesa. Pode ver aqui algumas das reações.

Cristiano Ronaldo agradece o apoio e pede: “Acreditem tanto como nós”

Na rede social Instagram, o avançado e capitão da Seleção Portuguesa, Cristiano Ronaldo — que teve esta quarta-feira uma noite histórica no que se refere a registos individuais de golos — reagiu à passagem da equipa aos oitavos de final do Campeonato Europeu de futebol. Numa publicação, Ronaldo parabenizou todo o grupo, agradeceu “a todos pelo apoio incondicional” e deixou um pedido e uma promessa via hashtag: “Acreditem tanto como nós” e “vamos com tudo”.

Já nas chamadas “stories”, publicações que podem ser vistas apenas durante 24 horas (é o tempo que ficam disponíveis no perfil dos utilizadores da rede social), Cristiano Ronaldo deixou um agradecimento aos adeptos portugueses que foram ao estádio — publicando uma fotografia do momento em que a Seleção foi agradecer o apoio das bancadas depois do final do jogo — e ainda uma mensagem de força para o jogo que aí vem: “Vaaaaamoosss”, escreveu.

Rui Patrício: “Estamos aqui para ganhar”

Já Rui Patrício, que salvou o trajeto de Portugal no Euro 2020 com uma defesa notável na segunda parte, anteviu um “jogo difícil” frente à Bélgica no domingo. “Vamos fazer tudo para conseguir ganhar o jogo”, prometeu o guarda-redes, em flash interview após o final do jogo, acrescentando: “Estamos aqui para ganhar e é para isso que temos treinado”.

João Palhinha: “Juntos por uma só nação”

Também o médio-defensivo João Palhinha, que substituiu o lesionado Danilo Pereira ao intervalo do jogo contra a Seleção Francesa, manifestou o seu orgulho pelo trajeto da equipa, mostrou-se extasiado com o ambiente no estádio e deixou uma frase forte: “Juntos por uma só nação”.

Muito orgulhoso por termos garantido o acesso aos oitavos de final! Não há descrição possível do que é jogar num ambiente destes . Juntos por uma só nação”, escreveu.

Pepe: “Vamos com tudo”

Mais simples foi a mensagem do defesa-central Pepe, veterano e experiente elemento da Seleção orientada por Fernando Santos. “Vamos com tudo. Seguimos”, escreveu na rede social Instagram, como legenda de uma fotografia dos festejos de um dos golos de Cristiano Ronaldo.

Rúben Dias: “Vamos Portugal”

Também simples foi a mensagem publicada pelo parceiro de Pepe no eixo defensivo, Rúben Dias. O defesa do Manchester City manifestou-se feliz com a passagem aos oitavos de final com uma tirada sintética: “Vamos Portugal”, escreveu Rúben Dias como legenda de uma fotografia de 10 dos 11 titulares de Portugal abraçados (só faltou Renato Sanches, ausente da foto).

Diogo Dalot: “Uma noite perfeita”

Diogo Dalot estreou-se esta quarta-feira na Seleção Nacional e em declarações na flash interview descreveu o apuramento para os oitavos de final como “uma noite perfeita”. O jogador, que veio substituir Cancelo, infetado pelo SARS-CoV-2, disse que estava ciente que o que se segue será um confronto “difícil”, contra um adversário “forte”.

O defesa-lateral português prometeu que vai estudar o próximo adversário, a Seleção da Bélgica, mas também vincou a importância de “recarregar baterias”, uma vezes que há poucos dias de descanso entre os jogos.

António Costa, primeiro-ministro: “Bom jogo. Confiante numa vitória nos oitavos”

O primeiro-ministro português, António Costa, também reagiu ao empate a duas bolas (2-2) frente à Seleção Francesa que permitiu à equipa de Fernando Santos apurar-se para os oitavos de final do Euro. “Seguimos em frente no #Euro2020 ! Parabéns Seleção. Bom jogo. Grande empenho de toda a equipa. Confiante numa vitória nos oitavos de final. Força #Portugal! #VamosTodos #vamoscomtudo”, apontou Costa.