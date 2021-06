O futebolista Cristiano Ronaldo agradeceu esta quinta-feira as palavras do iraniano Ali Daei, que foi igualado pelo português com 109 golos pelas seleções, referindo que estava “orgulhoso” pelos elogios recebidos.

“Os verdadeiros campeões permanecem campeões para sempre. Estou muito orgulhoso de ler estas palavras de um grande ídolo como tu. Obrigado, Ali Daei”, escreveu o internacional português, que joga nos italianos da Juventus, em resposta à mensagem do iraniano.

Cristiano Ronaldo igualou na quarta-feira o recorde de mundial de golos por seleções, ao bisar frente à França, somando os mesmos 109 do antigo avançado Ali Daei, na terceira jornada do Grupo F do Euro2020, em Budapeste.

Após os dois tentos à Hungria (3-0), a abrir, e o golo à Alemanha (2-4), na segunda jornada, o capitão luso, de 36 anos, voltou a bisar na Puskás Arena, em Budapeste, com tentos aos 31 e 60 minutos, ambos de penálti, na sua 178.ª internacionalização ‘AA’.

No final do jogo, Ali Daei também recorreu às redes sociais para assinalar o feito de Cristiano Ronaldo, considerando que o capitão da seleção portuguesa é um símbolo do “trabalho duro e profissionalismo“. “Parabéns Cristiano, conseguiste o que mereces”, escreveu o antigo avançado, agora com 52 anos, acrescentado que Ronaldo nasceu para “mostrar ao mundo” que é o melhor.