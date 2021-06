A oferta de ensino superior politécnico vai ser alargada, no próximo ano letivo, aos concelhos da Amadora, Arruda dos Vinhos, Loures, Mafra, Odivelas, Sintra, Torres Vedras e Vila Franca de Xira.

O coordenador nacional do ensino politécnico, Pedro Dominguinhos, explicou à agência Lusa que 35 cursos técnicos superiores profissionais vão ser ministrados pela primeira vez, no próximo ano letivo, naqueles concelhos do distrito de Lisboa, onde a oferta formativa é “escassa ou inexistente”.

As formações poderão chegar a um universo de 875 estudantes.

A plataforma colaborativa que envolve os politécnicos de Leiria, Santarém, Setúbal e Tomar, municípios, organizações e empresas, é apresentada esta quinta-feira em Santarém, na presença do ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.

O objetivo é haver uma “oferta de proximidade de formações curtas de âmbito superior, designadamente cursos técnicos superiores profissionais e pós-graduações nas áreas das tecnologias de informação, comunicação e eletrónica, química, conservação e restauro, turismo e desporto”, informou a tutela.

Além da proximidade, com estes cursos, os parceiros pretendem “dar resposta às necessidades de qualificação das empresas e desses territórios.