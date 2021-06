Há quatro meses que não havia tantos novos casos num só dia. Lisboa e Vale do Tejo com mais de 67% dos novos casos

Dos 1.556 novos casos confirmados pelas autoridades de saúde, 1.049 são da região de Lisboa e Vale do Tejo, o que contrasta com as restantes regiões do país, todas abaixo dos 200 novos casos.

Lisboa e Vale do Tejo tem cerca de seis vezes mais casos que a região seguinte com mais casos, o Norte onde se contabilizaram 197 novos casos.

O Algarve surge em terceiro lugar no número de novos casos com mais 130 casos confirmados, seguido do Centro (com 110) e do Alentejo com 42. Nas regiões autónomas, os Açores contabilizaram mais 20 novos casos e a Madeira mais oito.