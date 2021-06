Harrison Ford, de 78 anos, sofreu esta quarta-feira um acidente durante as gravações de “Indiana Jones 5” enquanto gravava um cena de luta. O ator terá magoado um dos ombros, não se sabendo qual a gravidade da situação, e ficará de fora das gravações até acabar o tratamento.

As filmagens a cargo do realizador James Mangold vão continuar sem Ford, enquanto o ator recebe o devido tratamento e o calendário de filmagens, admite um porta-voz da Disney citado pela Variety, será reconfigurado ao longo das próximas semanas consoante a evolução do estado de saúde de Harrison Ford.

A produção do filme começou no início do mês no Reino Unido, sem qualquer informação ainda sobre o guião, mas Harrison Ford continuará a ser o icónico arqueólogo de fedora. “Indiana Jones 5” foi adiado já por várias vezes, sendo agora a data prevista de lançamento nos cinemas a 29 de julho de 2022.