A polémica UEFA-Munique-Hungria sobre a questão LGBT teve mais um episódio na última jornada da fase de grupos deste Europeu. Depois de, por decisão do organismo que tutela o futebol europeu, a Allainz Arena, onde alemães e húngaros se defrontaram esta quarta-feira, não poder ser iluminada com os tons do arco-íris, como queria a cidade alemã, durante a cerimónia dos hinos nacionais, um adepto invadiu o campo durante o hino húngaro: estava vestido com uma camisola da seleção germânica e trazia uma bandeira LGBT.

O adepto ainda tentou dirigir-se aos jogadores húngaros, mas foi intercetado pela segurança presente no relvado. Veja as imagens: