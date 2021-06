O Governo vai assinar em 1 de julho a declaração que condena as limitações impostas pela Hungria aos direitos sexuais, informou esta quarta-feira à Lusa o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE).

Numa nota enviada à Lusa, fonte do MNE disse que face ao requerimento assinado pelos deputados da JSD, questionando se o Governo pretende assinar em 1 de julho a declaração que condena as limitações impostas pela Hungria aos direitos sexuais, a resposta é: “Naturalmente que sim”.

“Considerando que o respeito pela liberdade, tolerância, diversidade e pelos direitos humanos são parte crucial dos valores europeus, e estando Portugal na Presidência do Conselho da União Europeia, não seria de esperar que subscrevesse uma declaração que defende estes valores? Não é o alegado ‘dever de neutralidade’ contrário aos valores europeus?”, perguntam ainda.

O ministro dos Negócios Estrangeiros qualificou a lei da Hungria que vai contra os direitos das pessoas LGBTQI como “indigna”, mas reiterou o dever de neutralidade que deve ser assumido pela presidência portuguesa do Conselho da UE.

“A presidência em exercício não se associa à tomada de posições de países individuais ou de grupos de países individuais. Não porque tenha um dever de neutralidade em matéria normativa, [mas porque] tem um dever de neutralidade em matéria institucional”, defendeu Santos Silva no parlamento.

JSD quer saber se Governo vai assinar declaração sobre Hungria em 1 de julho

A Juventude Social-Democrata (JSD) questionou esta quarta-feira o Governo se pretende assinar em 1 de julho a declaração que condena as limitações impostas pela Hungria aos direitos sexuais, considerando “incompreensível e hipócrita” a posição do executivo.

“Uma vez que no próximo dia 30 de junho cessa a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, é de supor que no dia seguinte, dia 1 de julho de 2021, Portugal assinará a referida declaração?”, perguntam, num requerimento entregue esta quarta-feira no parlamento e dirigido ao ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.

Os deputados da JSD defendem que “não há neutralidade possível quando se trata de defender a dignidade e visibilidade de todas as pessoas, independentemente da sua orientação sexual, nem quando se trata de marcar uma posição” contra a homofobia e a discriminação.

Esta posição surge depois de na terça-feira a secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias, ter explicado que Portugal não subscreveu uma carta assinada por 13 Estados-membros sobre os direitos LGBTQI na Hungria devido ao “dever de neutralidade” que tem enquanto presidência do Conselho da União Europeia (UE).