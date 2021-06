Gosiame Sithole, a mulher de África do Sul que disse ter dado à luz 10 bebés na mesma gravidez, foi detida e está internada na ala psiquiátrica de um hospital público por ter “inventado” a história, revela esta quarta-feira o The Sun. Nenhum dos hospitais locais tem registo do nascimento das 10 crianças e, segundo as investigações oficiais que estão a ser feitas no país, tratou-se de uma fraude.

A história ganhou uma visibilidade mundial quando, no dia 9 de junho, surgiu a notícia de que teriam nascido 10 bebés da mesma gravidez. Nesse mesmo dia, o Pretoria News, do grupo IOL, foi o primeiro a avançar a notícia, publicando declarações de uma entrevista feita um mês antes, que não tinha ainda sido publicada por “razões culturais e de segurança”. Nesse dia, o pai, Tebogo Tsotetsi, apenas confirmou o género das crianças, até porque devido às restrições da pandemia da Covid-19 não conseguiu estar no hospital.

O nascimento de 10 bebés na mesma gravidez era de tal forma inédito que se trataria de um recorde do Guinness. Na altura um responsável do Guinness World Records disse ao The Post já ter conhecimento da história, confirmou tratar-se de um recorde, mas remeteu o assunto para mais tarde, quando se percebesse se todos estavam bem de saúde.

As dúvidas sobre o caso começaram logo no próprio dia, quando um membro do Governo revelou no Twitter que não havia quaisquer registos do nascimento de 10 bebés, e quando o equivalente ao presidente da câmara de Ekurhuleni, Mzwandile Masina, confirmou que a família estava a ser procurada e sugeriu que se podia estar perante uma “fábrica de notícias falsas”. Foi esse mesmo responsável que veio mais tarde dar o assunto por encerrado, ao dizer que a história era verdadeira, que a família tinha sido encontrada e que os bebés estavam bem. Afinal, este responsável nunca viu os bebés e apenas falou com um familiar.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Dear @mirriamp we’ve found the family and we are informed babies are well. Will share the information with National Gov, I know we were a joke ystday when Gov was genuinely looking for family. Some of our local comrades have been assisting this family. So we are good OK???? — Mzwandile Masina (@mzwandileMasina) June 9, 2021

Contudo, na semana passado, o homem que tinha sido apresentado como pai das dez crianças afirmou “não acreditar que os dez filhos existam”, ao revelar que a mulher estava desaparecida e que nunca tinha visto os bebés, levantando dúvidas sobre a veracidade da história. A denúncia veio dar ainda mais argumentos à investigação, que acabou por concluir que a gravidez e as crianças foram uma invenção de Gosiame Sithole, apenas mãe de gémeos.

No momento em que reportou a história, a sul-africana tinha apelado a à solidariedade de todos, por não ser possível continuar a trabalhar e cuidar de tantas crianças. Aliás, no dia do alegado nascimento os jornalistas foram encaminhados para um responsável que estava a gerir os donativos e a comunicação com a família, devido à muita curiosidade em torno da história.