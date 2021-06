109. Um dos números que ecoava na cabeça de Ronaldo antes de se estrear em mais um campeonato europeu na carreira. O iraniano Ali Daei era até esta quarta-feira o detentor o título de melhor marcador de sempre nas seleções, mas já deu os parabéns ao marcador português que é destaque em vários jornais depois de ter batido mais um recorde.

Foram precisos 18 anos e 44 seleções — a quem Ronaldo marcou — para igualar o iraniano no título, mas com a passagem aos oitavos do Euro2020 o mais certo é Cristiano Ronaldo continuar agora a dilatar o recorde, golo após golo.

O Observador traça aqui a fita do tempo do último jogo da seleção e explica ao detalhe mais sobre os 18 recordes que o avançado português já quebrou.

Na imprensa internacional além do destaque ao feito da noite passada já se fazem contas também à próxima etapa do campeonato, temendo o confronto com a seleção das quinas. Veja a fotogaleria no topo desta notícia.