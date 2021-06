Este artigo é da responsabilidade da Compal

Com a frescura da maçã, o doce da uva e o aroma oriental da lichia, o novo néctar não só oferece uma explosão de sabores distintos, como também proteção antioxidante graças à uva tinta.

Assim, o novo sabor junta-se à gama Vital e – à semelhança dos outros sabores – distingue-se por ser adoçado apenas com stevia rebaudiana (um edulcorante natural, sem recorrer por isso a açúcar ou edulcorantes artificiais), sendo uma inovação perfeita para os dias mais quentes, com metade das calorias, e também extremamente refrescante – uma característica própria da lichia.

Com apenas 23 calorias por 100 ml e com um teor de frutos no mínimo de 42,5%, este novo sabor, vem no seguimento do caminho que a marca Compal tem vindo a percorrer ao longo dos últimos tempos, promovendo o estilo de vida ativo e saudável.

O lançamento deste sabor será apoiado por uma campanha de comunicação 360º, sob o conceito “Para Dar o melhor de Si, Damos o Melhor pela Fruta”. A nova campanha de Compal Vital vem no seguimento do relançamento da marca em 2020, com a assinatura “Do Pomar ao Copo, Damos o Melhor pela Fruta”, mas adaptada a um público-alvo mais urbano, mais ativo e com maiores preocupações com o bom equilíbrio entre a sua forma física e mental. A campanha estende o conceito a uma vivência mais urbana, trazendo a Frutologia para o dia a dia e mostrando diferentes formas de dar o melhor de si com a ajuda de Compal Vital. O filme principal desta campanha reforça o apoio a um dos bestsellers da gama Compal Vital – Compal Vital Frutos Vermelhos – também com proteção antioxidante. Veja os filmes da campanha aqui.

O novo néctar encontra-se à venda por todo o país e na plataforma de e-commerce Saborista no formato Tetra Pak 1L e garrafa de vidro de 200ml.

