A ARS Norte vai abrir um processo de inquérito para averiguar os casos de vacinação indevida no Centro de Vacinação do Cerco, no Porto, avançou fonte oficial da task force ao Observador. A notícia surge após a polémica nas redes sociais que causou a vacinação da filha de 18 anos da apresentadora de televisão Maria Cerqueira Gomes.

Os episódios de vacinação indevida aconteceram entre quarta-feira ao final do dia e esta quinta-feira, após a Junta de Freguesia de Campanhã ter partilhado no seu site um processo de vacinação com “porta aberta” — em Portugal apenas os maiores de 55 anos podem ser vacinados em qualquer centro de saúde sem agendamento.

Apesar de não ser isso que foi definido pelas autoridades de saúde, Maria Cerqueira Gomes, de 38 anos, disse nas suas redes sociais que as “pessoas a partir dos 18 anos” podiam aparecer no centro de vacinação do Cerco. “Eu fui vacinada, a minha filha também… Como todos os outros que souberam e tiveram horas como nós à espera de oportunidade”. A apresentadora da TVI garantiu ainda que “hoje [esta quinta-feira] vão fazer igual”, indicando que os profissionais de saúde do Centro de Saúde do Cerco “vacinam enquanto houver vacinas”.

▲ A explicação de Maria Cerqueira Gomes, nos stories do Instagram

Confrontada com esta informação, fonte da task force confirmou a prática de atos contrários às normas de imunização no Centro de Vacinação do Cerco e acrescentou que pessoas com mais de 18 anos também foram inoculadas durante esta quinta-feira. Ainda assim, conclui, logo que a task force teve informação do que se passava, o processo de inoculação de pessoas nesta faixa etária foi interrompido.

Atualmente, segundo a task force, estão a ser vacinados por agendamento central maiores de 30 anos, enquanto o autoagendamento está reservado a pessoas com mais de 35 anos.