As autoridades espanholas encontraram duas garrafas de ar comprimido na zona onde procuram o corpo de Tomás Gimeno, de 37 anos, e da filha de um ano, em Tenerife. Gimeno desapareceu com as duas filhas em finais de abril e o corpo da criança mais velha, de seis anos, foi encontrado no mar, no último dia 10 de junho.

Segundo o El Pais, o navio que participa nas buscas encontrou duas pequenas garrafas de ar comprimido que já se confirmou pertencerem a Gimeno. Isto porque na sua casa estava o recibo de recarga que coincide com as garrafas. Esta descoberta, feita há dias e só esta quinta-feira anunciada, acalentou as esperanças do delegado do Governo nas Canárias, Anselmo Pestana, de que estas provas possam levar a “outra coisa”.

Para já, para as autoridades, Gimeno matou as filhas ainda em casa, enrolou-as em toalhas e enfiou-as em sacos do lixo, que colocou depois em sacos desportivos que lançou à água, na noite de 27 de abril. Esses dois sacos foram encontrados: um estava destruído e vazio, o outro tinha o corpo de Olivia, a filha mais velha.

Nessa noite, o espanhol ainda foi alertado pela Guardia Civil, no seu barco, por estar a violar o recolher obrigatório por causa da pandemia. Mal os guardas sabiam que este estava a livrar-se dos corpos das filhas. A última mensagem que mandou do seu telemóvel foi pelas 2h28, à ex-companheira e mãe das crianças. Nunca mais ninguém soube dele.

O navio Ángeles Alvariño está equipado com um ecobatímetro que permite medir o tempo que uma onda acústica demora a percorrer, neste caso entre o ponto de partida e o fundo do mar, e o seu regresso ao ponto de partida. Um grande número de ondas acústicas permite traçar um mapa do fundo do mar. Se for detetada alguma coisa, é ativado um robot subaquático equipado com um sistema de iluminação, câmaras de alta definição, dois braços manipuladores hidráulicos de precisão e um sistema de sucção para amostras líquidas e gasosas, explica o El Pais.