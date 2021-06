Em atualização

Um prédio de 11 andares colapsou parcialmente durante a noite em Miami, avançam as autoridades da Flórida. No local estão já cerca de 80 operacionais dos serviços de emergência de Miami.

#MDFR is on scene of a partial building collapse near 88 Street & Collins Avenue. Over 80 MDFR units including #TRT are on scene with assistance from municipal fire departments. Updates will be provided on Twitter as they become available. — Miami-Dade Fire Rescue (@MiamiDadeFire) June 24, 2021

Também no Twitter um jornalista do The yeshiva World já partilhou um vídeo gravado no local onde é possível ver os destroços e ouvir o homem explicar que estava instalado no segundo andar hotel do lado, quando ouviu “o estrondo mais forte alguma vez ouvido na vida” antes do hotel ter sido evacuado.

Jamal Akakpo ator e realizador de cinema estava instalado num hotel próximo do edifício que colapsou e partilhou já vários vídeos no Twitter onde é possível ver os escombos que restam do prédio de 11 andares.

So a building next to my hotel collapsed in Miami Beach during the middle of the night. pic.twitter.com/qLhlhRnP1X — Jamal Akakpo ???????? (@AkakpoJamal) June 24, 2021