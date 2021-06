Apesar de ser uma espécie de ACP norueguês, a Norwegian Automobile Association (NAF) dedica bastante atenção às necessidades do consumidor, ajudando-o a perceber quais os melhores pneus do mercado, qual o veículo a bateria mais rápido a recarregar e qual o eléctrico que percorre mais quilómetros com uma carga da bateria. Consciente que a autonomia é determinante, esta característica serve ainda para apontar quais os modelos mais eficientes, ao necessitarem de menos kWh para percorrer 100 km.

A NAF realiza regularmente comparativos entre os mais recentes modelos a bateria que chegam ao mercado, tanto de Verão como de Inverno, mas este último caso tem pouco interesse para os automobilistas portugueses, por decorrerem em estradas cobertas de neve e gelo, a temperaturas que rondam os -10ºC. Vamos por isso concentrar-nos nas medições realizadas durante a época de calor norueguês, que alinha pela meia-estação portuguesa, com temperaturas entre 20 e 25ºC.

O mais recente teste da NAF levou os eléctricos a circular até parar, partindo com uma situação de bateria carregada a 100% e rodando até “secar” por completo, o que significa passar pelo zero e continuar a circular até o carro parar por completo. Se bem que este teste não seja aconselhável pelos fabricantes, de baterias e de veículos, a realidade é que uma prova que todos os automobilistas deveriam realizar uma vez para saber até onde pode ir em caso de uma emergência.

Foram 21 os modelos testados pela NAF em 2021, a juntámos outros quatro modelos avaliados no Verão de 2019, mas cujas características técnicas não foram modificadas desde então. Há modelos mais acessíveis, propostos por valores pouco acima dos 30 mil euros, com o naipe de concorrentes se estender até aos mais onerosos, acima de 100 mil euros.

Veja a tabela em baixo para saber quem lidera na autonomia, sendo que a boa notícia é que ao contrário do que acontece nos invernos rigorosos, com as temperaturas negativas a tenderem a limitar a capacidade das baterias, este teste realizado sob temperatura amena demonstrou que a maioria dos veículos superou a autonomia que anunciam segundo o método WLTP. Em 25 modelos testados, 22 percorreram uma distância superior ao previsto, ficando apenas 3 veículos abaixo das expectativas, nomeadamente o Polestar 2, Citroën ë-C4 e o Xpeng G3. Menos mal que a quebra de autonomia se cifrou em apenas 3, 5 e 12 km, respectivamente.

Veja na tabela abaixo qual a autonomia registada por cada modelo, comparada com o valor que anuncia em WLTP, ou seja, durante os testes de homologação que não realizados em condições reais de utilização:

Modelo Bateria Tracção Autonomia WLTP Autonomia medida 1º Tesla Model 3 Long Range 82 kWh 4×4 614 km 654,9 km 2º Ford Mustang Mach-e Ext. Range RWD 98,7 kWh 4×2 610 km 617,9 km 3º Volkswagen ID.3 Pro S 82 kWh 4×2 539 km 564 km 4º BMW iX3 80 kWh 4×2 450 km 556,2 km 5º Ford Mustang Mach-e Ext. Range AWD 98,7 kWh 4×4 540 km 551,9 km 6º Hyundai Kauai EV 64 kWh 4×2 484 km 537 km 7º Volkswagen ID.4 1st. Max 82 kWh 4×2 487 km 532 km 8º Audi e-tron GT 93 kWh 4×4 468 km 528 km 9º Skoda Enyaq 82 kWh 4×2 520 km 522 km 10º Hyundai Ioniq 5 AWD 72,8 kWh 4×4 460 km 502 km 11º Kia e-Niro 64 kWh 4×2 455 km 497,5 km* 12º Polestar 2 78 kWh 4×4 470 km 467 km 13º Tesla Model 3 Standard Range Plus 55 kWh 4×2 448 km 454,4 km 14º Mercedes EQA 250 66,5 kWh 4×2 417 km 451 km 15º Volvo XC40 Recharge 78 kWh 4×4 417 km 442,9 km 16º Xpeng G3 66,5 kWh 4×2 451 km 438,9 km 17º Volkswagen ID.3 62 kWh 4×2 418 km 421 km 18º Nissan Leaf 62 kWh 62 kWh 4×2 385 km 418,1 km* 19º Citroën ë-C4 50 kWh 4×2 350 km 345 km 20º Opel Mokka-e 50 kWh 4×2 324 km 332,4 km 21º BMW i3 120 Ah 42,2 kWh 4×2 285 km 323,7 km* 22º Fiat 500e 42 kWh 4×2 298 km 307,8 km 23º Nissan Leaf 40 kWh 40 kWh 4×2 270 km 288 km* 24º Honda e 35,5 kWh 4×2 210 km 236,2 km 25º Mazda MX-30 35,5 kWh 4×2 200 km 219,6 km

*Valores determinados em 2019

Uma análise da tabela, permite concluir que o Tesla Model 3 LR de 2021, que conta com uma bateria de 82 kWh em vez de apenas 75 kWh, é quem vai mais longe, batendo o Mustang Mach-e ER AWD, igualmente com quatro rodas motrizes. Apesar de ser menos potente e de montar uma bateria com uma capacidade 20% superior, o Mach-e parou 16% antes do seu rival.

O BMW iX3 surpreende ao percorrer mais 106 km do que o valor anunciado em WLTP, sendo a maior diferença registada, o que coloca o SUV alemão, que não recorre a uma plataforma específica para veículos eléctricos, à frente do VW ID.4, com bateria similar e igualmente com apenas tracção traseira. Sendo que este último usufrui de uma plataforma específica para este tipo de tecnologia.

Surpresa ainda, pela positiva, para o Hyundai Kauai EV, com bateria de 64 kWh, que após o restyling de que usufruir este ano, passou a demonstrar uma maior eficiência, ultrapassando também ele o ID.4 alemão, apesar de possuir uma bateria mais pequena. Mas este bom desempenho do Kauai EV traz um problema para a Hyundai, pois o pequeno SUV também deixa para trás o novo Ioniq 5, a grande esperança da marca, que se é certo que é substancialmente maior, está igualmente equipado com uma bateria de maior capacidade.