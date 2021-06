A Índia registou 54.069 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, um ligeiro aumento em relação ao dia anterior, além de 1.321 mortes, anunciaram esta quinta-feira as autoridades indianas.

O país viveu recentemente uma segunda vaga devastadora da pandemia, que atingiu o pico em meados de maio, com mais de 400 mil novos casos por dia, muito por causa da variante Delta, descoberta na Índia, mas a curva de contágio tem vindo a descer nas últimas semanas. De acordo com os dados divulgados esta quinta-feira pelo Ministério da Saúde indiano, o total de casos ativos desceu para 627.057, o valor mais baixo em mais de 80 dias.

O número de pessoas que recuperaram da doença nas últimas 24 horas (68.885) ultrapassou o número de novos casos pelo 42.º dia consecutivo, informou ainda o Ministério, em comunicado. A taxa de positividade dos testes de diagnóstico por Covid-19 permanece abaixo dos 5% há 17 dias consecutivos, rondando atualmente os 2,91%, de acordo com a mesma nota. A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera que a pandemia está sob controlo quando a taxa de positividade de um país é inferior a 5%.

Com mais de 30 milhões de casos desde o início da pandemia, a Índia é o segundo país com mais infeções a nível mundial, depois dos Estados Unidos. O país contabilizou até agora 391.981 mortes provocadas pela Covid-19, registando o terceiro maior número de óbitos no mundo depois dos EUA e Brasil, de acordo com dados da Universidade norte-americana Johns Hopkins.